11 najpiękniejszych plaż Turcji: to idealne miejsca na urlop i wakacje. Plaże przy kurortach, zakątki blisko natury, atrakcje dla dzieci Emil Hoff

Oludeniz jest wyjątkowo pięknie położone między morzem i malowniczymi wzgórzami. Tutejsza plaża tworzy wąski piaszczysty cypel, ciągnący się ku zachodowi i tworzący tzw. Błękitną Lagunę. Dzięki temu woda w kąpieliskach Oludeniz jest wyjątkowo spokojna, choć nieco bardziej słona niż w innych miejscach. Plaża na cyplu w Oludeniz jest śliczna i wygodna, z miękkim piaskiem i płyciznami w sam raz dla dzieci. Część plaży położona w zachodniej części cypla znajduje się na terenie parku narodowego. Jest szczególnie malownicza, ale za wejście trzeba zapłacić. Plaża Oludeniz – mapa: Photo by Artem Bryzgalov on Unsplash Zobacz galerię (12 zdjęć)

Turcja ma setki cudownych plaż nad brzegami trzech mórz. Wybraliśmy dla Was 11 najpiękniejszych plaż Turcji, idealnych na urlop, wakacje lub krótki weekendowy wypad. Niektóre są idealne na relaks, inne to raje dla imprezowiczów, na jeszcze innych można się zrelaksować w ciszy i spokoju. Są też plaże z dodatkowymi atrakcjami, jak starożytne ruiny, urocze żółwiki, piękne motyle, a nawet płonący od wieków ogień spod ziemi. Zapraszamy do galerii 11 najpiękniejszych i najbardziej wyjątkowych plaż Turcji.