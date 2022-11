11 listopada: śladami Józefa Piłsudskiego. Gdzie mieszkał, pracował i dokąd jeździł na wakacje? Gdzie spoczywa serce Piłsudskiego?

Śladami Piłsudskiego po Polsce i świecie na 11 listopada 2022

11 listopada 2022 wypada w piątek, co oznacza, że czeka nas kolejny już listopadowy długi weekend. Być może warto wykorzystać ten czas na wycieczkę po Polsce śladami Józefa Piłsudskiego, jednego z „ojców-założycieli” niepodległej Polski i najbardziej znanej postaci, związanej z wydarzeniami 11 listopada 1918 r.

Józef Piłsudski, choć jego polityka budzi do dziś sporo kontrowersji, był polskim mężem stanu, a los rzucił go w wiele miejsc, często zaskakujących. Dziś w wielu miastach Polski, jak Warszawa, Kraków czy Łódź, można znaleźć pamiątki po Piłsudskim, a także tablice i pomniki, znaczące miejsca, które jakoś wiązały się z życiem i działalnością marszałka. Ślady Piłsudskiego prowadzą też na Litwę, Ukrainę, do Europy Zachodniej, nawet na odległą wyspę Maderę i do egzotycznej Japonii.