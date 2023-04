10 krajów, które skradły serca internautów. Do tych miejsc najbardziej chcecie wracać. Które oczarowało najwięcej turystów? Redakcja

Niektóre kraje są tak wspaniałymi miejscami na wakacje i wypoczynek, że gdy raz się je odwiedzi, przez całe lata marzy się o powrocie. Spytaliśmy Was, gdzie najbardziej chcielibyście wrócić. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi stworzyliśmy ranking 10 krajów, które skradły Wasze serca. Sprawdźcie, które miejsca zrobiły największe wrażenie na innych internautach, i zaplanujcie własne wakacje w tych urokliwych zakątkach. arcady_31, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (11 zdjęć)

Byliście kiedyś w miejscu, które tak Wam się spodobało, że marzycie o tym, by do niego powrócić? Zapytaliśmy naszych Czytelników o to, gdzie najbardziej chcieliby ponownie spędzić urlop. Tak powstał nietypowy ranking 10 krajów, które zdobyły serca internautów, najlepiej im się kojarzą, a wspomnienie o nich budzi przyjemną nostalgię. Poznajcie 10 krajów, które wprost oczarowały internautów. Jakie atrakcje najbardziej zapadły w pamięć turystom odwiedzającym te miejsca?