Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024. Minister edukacji: „W rok szkolny wchodzimy spokojnie i z wielkimi inwestycjami”

– Drodzy uczniowie, skończyły się, niestety, wakacje. Też żałuję, ale tak jest każdego roku, bo jest czas na odpoczynek i czas na pracę. Właśnie zaczyna się czas na pracę – przekazał Przemysław Czarnek. – To jest nowy rok szkolny, w którym czeka was druga klasa historii i teraźniejszości, czeka was m.in. biznes i zarządzanie, czekają na was Laboratoria Przyszłości, w którym czekają również programy takie, jak Poznaj Polskę czy Poznaj Polskę Na Sportowo. Nowy rok szkolny, w którym będziemy kontynuować informatyzację naszych placówek oświatowych. Będziemy inwestować w rozwój infrastruktury oświatowej.