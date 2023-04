Zorza polarna w obiektywie Patryka Chamerskiego ze Sławna. Niebo wyglądało bajkowo! ZDJĘCIA

- W dzisiejszych czasach mamy smartfony wyposażone w świetne „szkła”, które mogą zastąpić nam aparaty lustrzane - mówi Patryk Chamerski Łowca Burz ze Sławna. - Światła złapać możemy, głównie naświetlając aparatem północny horyzont. Nie ma jednych stałych ustawień do złapania tego zjawiska. Każdy obiektyw, każdy aparat jest inny.. ma inną matrycę czy odbicie światła. Ja osobiście preferuję ustawienia ISO od 640 do nawet 3200, Czas naświetlania od 8 do nawet 25 sekund oraz przysłona.. Od F1.8 do F3.5.. Przysłona w obiektywie służy do tego jak dużo światła wpada nam na matrycę aparatu.. im mniejszy wskaźnik „F” tym więcej światła wchodzi do aparatu, co przekłada się na resztę ustawień.