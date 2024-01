Nadzieja dla Amelki: Razem możemy naprawić Jej serce

Amelia, mająca chore serduszko, jest obecnie na życiowym rozdrożu. Niestety, dotychczas nie udało się zebrać wystarczających środków na operację, która mogłaby odmienić jej los. Jednak pojawiła się nowa nadzieja - renomowana klinika w Bostonie zaplanowała termin operacji na 21 marca 2024. To dla Amelii szansa na zdrowie, ale czas płynie nieubłaganie, a serce dziewczynki jest na wyczerpaniu.

Rodzice Amelki żyją w nieustannym lęku o zdrowie córki. Przed nimi wyścig z czasem, a zbliżający się termin operacji w Stanach Zjednoczonych to jedyne światełko nadziei. Jednak potrzebne są środki finansowe, aby ta nadzieja mogła się spełnić.

Fundacja Espero zwraca się do wszystkich z gorącą prośbą o wsparcie Amelii. Zbiórka jest niezwłocznie potrzebna, aby zdążyć z zebraniem środków przed datą operacji. Każda wpłata to krok w kierunku uzdrowienia serca małej bohaterki. Wasza pomoc to klucz do cudu, który pozwoli Amelii wygrać wyścig ze śmiercią.