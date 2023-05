Znaleziono obiekt wojskowy tuż obok Pomorza. Wojsko uspokaja. To statek powietrzny należący do Sił Zbrojnych RP Kamil Kusier

Co znaleziono w miejscowości Jezioro (gmina Markusy) obok Elbląga? Wojsko uspokaja. Jak dowiedział się "Dziennik Bałtycki", to statek bezzałogowy należący do Sił Zbrojnych RP. Nadal trwają poszukiwania obiektu wojskowego, prawdopodobnie balonu, który w sobotę (13 maja) wleciał w polską przestrzeń powietrzną i ślad po nim zaginą w okolicy miejscowości Rypin (kujawsko-pomorskie).