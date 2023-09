Zapraszamy na VI Jesienny Maraton MTB o Puchar Wójta Gminy Rybno!

To już szósta edycja Maratonu MTB, która obiecuje być niezapomniana. Organizatorzy, pod przewodnictwem kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie, pani Hanny Bem, wraz z zaangażowanymi pracownikami, przygotowali wiele atrakcji dla uczestników.

Zawody cieszą się wsparciem Starostwa Powiatowego w Działdowie oraz Urzędu Gminy w Rybnie, co tylko dodaje uroku temu wydarzeniu. Dzięki ich wsparciu, Maraton MTB stał się jeszcze bardziej prestiżowym wydarzeniem sportowym.

Dystans Maratonu MTB wynosi imponujące 40 kilometrów, co oznacza, że uczestnicy będą mieli okazję pokazać swoją wytrzymałość, zwinność i umiejętności na trasie. To doskonała okazja, by wyjść z własnych granic, przezwyciężyć trudności i osiągnąć sukces na rowerze.

Jeśli masz młodszych towarzyszy rowerowych przygód, nie martw się! W ramach wydarzenia odbędzie się także mini rajd dla dzieci, który zapewni im mnóstwo frajdy i rozrywki na świeżym powietrzu. To doskonała okazja, by przekazać pasję do roweru kolejnym pokoleniom.

Rejestracja uczestników odbywa się wyjątkowo sprawnie online. Wszystkie niezbędne informacje oraz regulamin zawodów można znaleźć na stronie www.chiptiming.pl. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i jak najszybszego zapisania się na udział w maratonie.