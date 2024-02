Ostróda: Most solidarności dla dzieci z Wileńszczyzny w świątecznej akcji

W ciepłym objęciu solidarności, mieszkańcy Ostródy, i okolic razem z lokalnymi instytucjami i szkołami podjęli szlachetną inicjatywę, której celem jest przyniesienie radości i uśmiechu na twarze dzieci i młodzieży z Wileńszczyzny. Miasto, pełne ciepła i serdeczności, otworzyło swoje serce, tworząc symboliczny most między miejscowościami, aby podzielić się radością Świąt Wielkanocnych z tymi, którzy napotykają trudności w swoim życiu.

Do 18 marca trwa wielka akcja zbiórki darów, obejmujących artykuły spożywcze, chemię gospodarczą, kosmetyki, zabawki, artykuły szkolne i słodycze. To nie tylko charytatywna akcja, to gest solidarności, w którym społeczności Ostródy, i okolic jednoczą siły z lokalnymi szkołami, Parafią pw. św. Jana Bosko oraz Gminą Ostróda, aby wspólnie podzielić się radością świąt z potrzebującymi.

W magiczny świat hojności i serdeczności dzieci i młodzież z Kresów, zanurzą się dzięki tej inicjatywie. Sytuacja rodaków z Wileńszczyzny (Litwa) nie jest łatwa, a ich potrzeby są często ogromne. Ostróda postanowiła być miejscem, gdzie idea pomocy drugiemu człowiekowi jest najważniejsza, tworząc ludzki most solidarności.

Głównym organizatorem tej szlachetnej akcji, jest Klub Gazety Polskiej z Ostródy, któremu towarzyszy ogromne zaangażowanie ostródzkich szkół oraz Parafii pw. św. Jana Bosko oraz Gmina Ostróda, z wójtem Bogusławem Fijasem na czele. To wspólne dzieło ukazuje, że gdy serca się łączą, można zdziałać cuda. Ostróda staje się miejscem, gdzie codzienna dobroć zamienia się w wyjątkowy prezent dla tych, którzy potrzebują wsparcia. Wojciech Szymaniak Wszystkich mieszkańców Ostródy i okolic serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tej szlachetnej inicjatywie. Niech wspólne dobre serca stworzą niezapomnianą świąteczną niespodziankę dla dzieci z Wileńszczyzny. Razem, jako społeczność, możemy zdziałać więcej, a to, co dla nas jest codziennością, dla nich może być wyjątkowym darem.

Zapraszamy do wspólnej troski i radości, do dzielenia się tym, co mamy najlepszego – naszą życzliwością i sercem otwartym na drugiego człowieka. Niech te Święta Wielkanocne 2024 przyniosą uśmiech na twarzach dzieci z Kresów, a Ostróda zapisze się w ich sercach na zawsze jako miasto, które z troską i miłością uczyniło Święta wyjątkowymi dla każdego dziecka.

Poznajcie naszą polską młodzież z Wileńszczyzny. Materiały te, wyemitowane zostały na antenie TV Polonia: To między innymi do nich pojadą Wasze dary.

Koordynatorem akcji charytatywnej, jest KAMIL PRUSINOWSKI, szef Klubu Gazety Polskiej w Ostródzie, tel. 505 301 482.