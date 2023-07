Zapomniane miejsca na Dolnym Śląsku. Dawniej były popularnymi atrakcjami turystycznymi, dziś mało kto o nich wie

Zapomniane atrakcje turystyczne Dolnego Śląska

Dolny Śląsk w Polsce to region bogaty w historię i kulturę, pełen znanych atrakcji turystycznych. Jednak wśród popularnych miejsc często giną zapomniane zabytki, które kryją się w cieniu. Przez lata te opuszczone miejsca były atrakcyjne dla nielicznych odkrywców, którzy szukali unikalnych doświadczeń.

Żelazne Drzewo — Lipa Fryderyka

Jednym z takich miejsc jest Żelazne Drzewo — Lipa Fryderyka. Historia Żelaznej Lipy wiąże się z bitwą pod Burkatowem, która miała miejsce w 1762 roku. W wyniku tzw. wojen śląskich Śląsk ostatecznie znalazł się w granicach Królestwa Prus. Po tej zwycięskiej bitwie król Fryderyk Wielki zatrzymał się w karczmie w wiosce Podlesie, gdzie jego konia przywiązano do stojącej przed gospodą lipy. Zaradny oberżysta wykorzystał popularność władcy i z lipy zrobił atrakcję turystyczną.

Drzewo zaczęto nazywać Lipą Królewską, a później Lipą Pokoju, aż w końcu stało się Lipą Fryderyka. W 1853 burza powaliła historyczną lipę jednak była to tak popularna atrakcja, że z polecenia króla Fryderyka Wilhelma IV wykonano jej żelazny odlew i ponownie ustawiono przed gospodą. Mimo upływu lat żelazny odlew lipy przetrwał i do dziś można go zobaczyć na prywatnej posesji w miejscu, gdzie kiedyś stała słynna karczma.