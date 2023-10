Zamek w Pińczowie miał być wspanialszy niż Wawel. Jaką tajemnicę skrywa? Jego historia nie zakończyła się szczęśliwie…

Jak powstał zamek w Pińczowie?

Zanim poznacie historię „drugiego Wawelu” należy wspomnieć o tym, co działo się na tych terenach jeszcze przed wzniesieniem samej budowli. W XI wieku Pińczów słynął głównie z wydobycia wapienia. Wokół miejsca pracy tamtejszych górników zbudowano gród obronny, który niestety nie uchronił kamieniołomów przed najazdem Tatarów. W 1241 roku gród spalono, a na jego miejscu postawiono pierwszy murowany zamek. Nie wytrzymał długo – teren Pińczowa, wraz z zamkiem, został zakupiony przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Nowy właściciel nakazał zburzyć obiekt. Jego miejsce miał zająć, jak określił to sam biskup – „zamek równie wspaniały, jak zamek królewski na Wawelu, jeśli nie wspanialszy”. Budowa, która zajęła aż 30 lat nie poszła na marne – według historyka Jana Długosza, w Polsce ciężko było znaleźć cokolwiek wspanialszego, gdyż nad powstawaniem zamku pracowali najlepsi swojej dziedzinie specjaliści.

Imponujący wzlot i bolesny upadek

Kolejne dwie przebudowy zamek przeszedł będąc własnością kolejnego krakowskiego biskupa – Piotra Myszkowskiego. Zyskał formę, która nawiązywała do północnowłoskiego manieryzmu – przyczynił się do tego architekt Santi Gucci. Rezydencję wzbogacono wtedy m.in. o zwierzyniec, ogród, baszty i fortyfikacje. To właśnie okres od 1586 r. do 1727 r. uznaje się za najlepszy w całej historii obiektu. W tym czasie goszczono w nim takie osobistości jak król August II Mocny, królowa Renata Cecylia oraz Jan III Sobieski.