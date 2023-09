Zamek w Łapalicach: przełom ws. „polskiego Hogwartu”. Niezwykła budowla jest już legalna i może zostać ukończona

Zamek w Łapalicach może zostać ukończony. „Polski Hogwart” dostał drugą szansę

Do niedawna zamek w Łapalicach, znany wśród internautów jako największa samowolka budowlana w kraju, był obiektem zainteresowania głównie miłośników urbexu, którzy wchodzili na jego teren najczęściej nielegalnie. Wydawało się, że tak już zostanie – nikt nie wiedział, co dalej robić z zamkiem. Zarówno jego dokończenie, jak i rozbiórka, kosztowałyby krocie, w dodatku cała budowla ma wątpliwy status prawny i nie można było jej legalnie remontować. Z roku na rok zamek w Łapalicach coraz bardziej niszczał i stawał się coraz bardziej niebezpieczny.

W lutym 2023 r. nadszedł przełom w jego niezwykłych dziejach. Kolejne kluczowe decyzje podjęto 6 września. O co chodzi i co to oznacza dla zamku w Łapalicach?

Budowla przypomina raczej zamek z bajki niż średniowieczną twierdzę. Agnieszka Kostuch / Polska Press

Zamek w Łapalicach – mapa:

