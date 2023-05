Zadziwiająca atrakcja we Wrocławiu. Czym jest instalacja na Bulwarze „Fizyków”?

Gdzie znajdują się zwierciadła akustyczne we Wrocławiu?

Nietypowa atrakcja we Wrocławiu

Zwierciadła akustyczne to instalacja, która została zaprojektowana przez wrocławskich architektów, Annę Grajper i Sebastiana Dobiesza z firmy LAX (Laboratory for Architectural Experiments). Założeniem projektu było umożliwienie transmisji dźwięku na odległość. Dzięki temu instalacja może zaskoczyć każdego, kto zdecyduje się na jej odwiedzenie.

Jak działają zwierciadła akustyczne na Bulwarze "Fizyków"?

Do działania zwierciadeł akustycznych potrzebne są dwie osoby. Wystarczy ustawić się po przeciwległych stronach zwierciadeł i zacząć mówić. W ten sposób można usłyszeć słowa wypowiedziane przez rozmówcę znajdującego się około 30 metrów dalej!

To nietypowa atrakcja, która wzbudza zainteresowanie wielu osób. Szczególnie popularna stała się na TikToku.

Zwierciadła akustyczne na bulwarze Zwierzyckiego to nie tylko ciekawa atrakcja turystyczna, ale również ważne wydarzenie dla miłośników nauki. Ta nietypowa instalacja umożliwia w praktyce zrozumienie, jak działa transmisja dźwięku na odległość. Dla wielu osób jest to inspiracja do poznawania nowych zagadnień z dziedziny fizyki i akustyki.