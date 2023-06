Zaczyna się rekrutacja na studia. Nowe kierunki studiów na uczelniach zachęcają do podjęcia nauki. Co warto studiować? OPRAC.: Magdalena Konczal

Na wielu uczelniach pojawiły się nowe kierunki studiów. Jakie? pixabay/ vidhyarthidarpan

Początek czerwca to czas, gdy uczelnie rozpoczynają rekrutację na studia. Sporo szkół wyższych proponuje nowe kierunki, by zachęcić młodych ludzi do podjęcia nauki. Zarządzanie państwem, archeometria, gastronomia i catering dietetyczny – to tylko niektóre dziedziny, które studenci będą mogli zgłębiać od roku akademickiego 2023/2024.