Wyspa Margarita w Wenezueli: Rajskie plaże i przyrodnicze skarby w tropikalnym klimacie

Wyspa Margarita w Wenezueli

Wyspa Margarita leży u północno-wschodniego wybrzeża Wenezueli na Morzu Karaibskim. Jej niezwykle zróżnicowany krajobraz oferuje zarówno rajskie plaże, bujne lasy deszczowe, góry, jak i pustynne obszary. To miejsce o powierzchni 1020 km² skrywa w sobie całą gamę przyrodniczych atrakcji.

Wyspa Margarita to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Wenezueli i na całych Karaibach. To raj na ziemi, gdzie można cieszyć się szerokimi, białymi plażami otoczonymi turkusowymi wodami czystego oceanu. Martha Dominguez de Gouveiaunsplash.com/zdjęcie ilustracyjne

Kiedy najlepiej udać się na tę cudowną wyspę? Wyspa Margarita cechuje się tropikalnym klimatem, z wysokimi temperaturami przez cały rok. Najlepszym okresem na wizytę jest pora sucha, trwająca od listopada do maja, kiedy dni są słoneczne, a temperatury wynoszą średnio 30-32℃. Morze Karaibskie jest ciepłe, osiągając średnie temperatury 24-27℃, zachęcając do kąpieli. To idealny czas na wakacje, szczególnie kiedy w Polsce zimowa aura daje się we znaki.