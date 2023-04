Wyczerpani, z negatywnymi emocjami i zaangażowani w pracę. Tacy są polscy nauczyciele. Najnowsze badania na temat dobrostanu pedagogów

Well-being nauczycieli. Co musi się zmienić?

Jaki jest dobrostan nauczycieli? Najnowsze badanie

– To pierwsze w Polsce badanie dobrostanu zawodowego nauczycieli , które zostało przeprowadzone na tak dużej próbie respondentów i respondentek w ramach ugruntowanego teoretycznego modelu dobrostanu. Dzięki temu możemy otworzyć ważną i potrzebną dyskusję na temat pozytywnych i negatywnych aspektów funkcjonowania zawodowego tej grupy – mówi dr Mateusz Paliga.

Do przeprowadzenia badania wykorzystano model PERMA wywodzący się z psychologii pozytywnej. Zwrócono uwagę na składowe dobrostanu (ang. well-being), jak i złego samopoczucia (ang. ill-being) i w tym zakresach dokonano pomiaru.

Ogólne wnioski z badania. Jaki jest well-being nauczycieli?

Oczywiście, one należą się nauczycielom

Pozytywne aspekty pracy nauczyciela. Wysokie zaangażowanie i sens wykonywanej pracy

Jeżeli chodzi o poczucie sensu w pracy, to 41,78 proc. odczuwa je w stopniu wysokim, 22 proc. bardzo wysokim, 21,29 – umiarkowanym, a reszta w niskim lub bardzo niskim. Dość wysokie wskaźniki można też zaobserwować w takich aspektach jak:

Motywowanie uczniów i dopasowanie programu nauczania (57,67 proc. respondentów określiło je jako raczej wysokie, wysokie i bardzo wysokie);

Nauczanie uczniów i kooperacja ze współpracownikami (80,83 proc. badanych zaznaczyło opcje: raczej wysokie, wysokie i bardzo wysokie);

Utrzymanie dyscypliny i kooperacji z rodzicami (74,15 proc. osób określiło je jako raczej wysokie, wysokie i bardzo wysokie).

We wnioskach na temat pozytywnych aspektów funkcjonowania nauczycieli wskazano m.in., że jest to grupa, która lubi swoją pracę i angażuję się w nauczanie, identyfikuje się ze swoją grupą i ma dostęp do wsparcia społecznego, a także widzi sens podejmowanych przez siebie działań i ma przekonanie o własnej skuteczności w pracy dydaktycznej.