"Wycinanki i Składanki" - Podziw tradycji i twórczości artystycznej na jednej wystawie

Są to wycinanki, które uczyłam się robić praktycznie od dziecka. Pasja została zapoczątkowana już w bardzo młodym wieku, w latach 50-tych. Moja mama kupiła firankę na jarmarku zrobioną z papieru i tak mnie to zainspirowało, że już jako dziecko wycinałam w czym się dało. Zainspirowało mnie również to, że moja mama robiła wycinanki. W dawnych kredensach kuchennych były półeczki i żeby to pięknie wyglądało była taka kryska, taka firaneczka wąska z wycinanki.