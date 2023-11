Objawiają się młode talenty. Wystawa zdolnych licealistów (WIDEO)

IV Ogólnopolskie Biennale Inspiracji “Co dalej?” Gronowo Górne

IV Ogólnopolskie Biennale Inspiracji “Co dalej?” to wydarzenie artystyczne, które odbyło się w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Biennale Inspiracji jest miejscem, gdzie młodzi artyści mają możliwość prezentacji swoich prac i wymiany doświadczeń.

Wystawę można oglądać w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu w Galerii Nobilis i na holu II piętra do 28 listopada 2023r.

Konkurs zorganizowany był przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie3. Jury powołane przez Centrum wytypowało spośród 152 prac nadesłanych z 20 szkół, 7 regulaminowych nagród w dwóch kategoriach wiekowych: 15-17 lat oraz 18-20 lat. Nagroda Główna: Grand Prix, dwa I Miejsca, dwa II Miejsca, trzy III Miejsce oraz 5 Wyróżnień równorzędnych. Cały zestaw otrzymanych prac został zakwalifikowany do wystawy pokonkursowej.

Jury

Wernisaż

Wernisaż wystawy i wręczenie nagród odbyło się 26 października 2023 roku. Wystawę można oglądać w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu w Galerii Nobilis i na holu II piętra do 28 listopada 2023r.

Młodość w uderzeniu

IV Ogólnopolskie Biennale Inspiracji “Co dalej?” to wydarzenie, które daje młodym artystom możliwość prezentacji swoich prac, wymiany doświadczeń i zdobycia cennych nagród. Jest to ważne wydarzenie w kalendarzu polskiego szkolnictwa artystycznego, które inspiruje młodzież do dalszych działań twórczych.