Wraca temat prywatyzacji polskich lasów - jest komentarz posła Gontarza

Edward Siarka zaznaczył w środę na konferencji prasowej, że Sejm zajmuje się kolejnymi regulacjami prawnymi w kwestii lasów.

Dodał, że rząd Zjednoczonej Prawicy zdecydowanie popiera obywatelski projekt procedowanej w Sejmie nowelizacji ustawy o lasach i chce, by w dokumencie znalazły się zapisy uniemożliwiające prowadzenie działań, które doprowadziłyby do prywatyzacji Lasów Państwowych.

Bruksela rozważa włączenie narodowych lasów do unijnych struktur. Dodatkowo pojawiają się pomysły objęcia unijnymi regulacjami leśnych produktów niedrzewnych.

W niedzielę w Chełmie wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oświadczył, że "lasy to nasza własność, a jednocześnie łakomy kąsek z powodów finansowych", dlatego - jego zdaniem - próbuje się go Polsce wyrwać.

Tymczasem polski model zarządzania lasami jest podziwiany na arenie europejskiej i ma ogromną tradycję. Lasy Państwowe, które sprawują pieczę nad 80% obszarów leśnych w Polsce, wkrótce zainaugurują jubileusz stulecia. Przyszłość tej świetnie działającej organizacji z ogromnym bagażem doświadczeń stoi teraz pod znakiem zapytania.

Lasy to koło zamachowe polskiej gospodarki. Razem z przemysłem drzewnym odpowiadają za kilka procent krajowego PKB. Mówi się, że Polska mebluje Europę, bo dzięki stabilnej podaży drewna i mądrej polityce Lasów Państwowych polski przemysł drzewny zajmuje czołowe lokaty pod względem produkcji i eksportu. Cały sektor leśno-drzewny to ok. 400 tys. miejsc pracy, głównie na terenach niezurbanizowanych.

W opinii 77% badanych, to Polska powinna sprawować kontrolę nad lasami państwowymi w naszym kraju. Jedynie 10% uważa, że powinna to robić Unia Europejska. Na podstawie: badanie pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl