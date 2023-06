Woda i jedzenie za darmo na lotnisku i w samolocie: proste triki, polecane przez internautów. Jak nie przepłacać w czasie podróży?

12 zł za butelkę wody na lotnisku? Po co przepłacać za coś, co można mieć za darmo

12 zł za butelkę wody na lotnisku? Po co przepłacać za coś, co można mieć za darmo

Darmowa woda na lotnisku i w samolocie. Turyści dzielą się prostym sposobem

Jak mieć wodę za darmo na lotnisku i w samolocie? Nic prostszego – wystarczy zabrać ze sobą do bagażu podręcznego własną plastikową butelkę lub bidon. W czasie kontroli bezpieczeństwa nie będą stanowiły problemu. Możemy je potem napełnić przy specjalnych darmowych poidełkach, które znaleźć można na niemal każdym większym lotnisku. Możemy też zabrać ze sobą butelką lub bidon z filtrem i nalać do niego wody z kranu.

Ten sposób zapewnia nam właściwie nielimitowany zapas wody do picia w czasie oczekiwania na lot czy przesiadkę. Jest tak popularny, że internauci stworzyli nawet specjalne międzynarodowe forum „ Water at Airports ”, na którym dzielą się wskazówkami dotyczącymi lokalizacji poideł na lotniskach w wielu miastach świata.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że w samolotach często obowiązują limity pojemności butelek z płynami (przeważnie do 100 ml). Dla świętego spokoju sprawdźcie, jakie limity wyznacza Wasz przewoźnik, a potem zabierzcie na lotnisko butelkę o odpowiedniej pojemności, by nie było problemu z zabraniem jej do samolotu. Zawsze też możecie wziąć ze sobą pusty bidon czy butelkę, a następnie napełnić go wodą po przejściu kontroli osobistej.