Wiki Lubi Zabytki 2023 to największy konkurs fotograficzny na świecie. Do wygrania nawet 12 tys. zł, każdy może wziąć udział

Co można wygrać w konkursie Wiki Lubi Zabytki?

Wiki Lubi Zabytki 2023: nowa edycja konkursu trwa do końca września

Zaczął się konkurs fotograficzny dla internautów. Do wygrania duże pieniądze

Zaczął się konkurs fotograficzny dla internautów. Do wygrania duże pieniądze

Czy wiecie, że za naprawdę dobre zdjęcie z wycieczki po Polsce można zdobyć nawet do 12 tys. zł nagrody? Tyle mogą zgarnąć laureaci konkursu zorganizowanego przez Wikimedia, który potrwa do końca września 2023.

Wszyscy kochamy robić zdjęcia z wakacji, urlopów, a nawet zwykłych weekendowych wycieczek. Dobre zdjęcie to najlepsza pamiątka, uwieczniony cyfrowo ulotny moment, piękny widok, niezwykła atrakcja czy uśmiechy bliskich.

Wiki Lubi Zabytki (Wiki Loves Monmuments) to największy konkurs fotograficzny na świecie i każdy może wziąć w nim udział. Jeśli umiecie robić piękne zdjęcia, koniecznie zapoznajcie się z zasadami konkursu, które opisujemy niżej. Kto wie, może uda wam się wygrać 12 tys. zł?

Wiki Lubi Zabytki 2023: nowa edycja konkursu trwa do końca września

O co chodzi w konkursie? Wiki Lubi Zabytki to otwarty konkurs fotograficzny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. W czasie konkursu zbierane są i oceniane najlepsze fotografie zabytków nieruchomych. Jest ich w całej Polsce ponad 80 tys., więc uczestnicy konkursu mają z czego wybierać.

Wiki Lubi Zabytki to polska część międzynarodowego konkursu Wiki Loves Monuments. Stanowi jego etap krajowy. Kto zwycięży w tej części konkursu, będzie mógł rywalizować z innymi fotografami na etapie międzynarodowym o cenne nagrody.

Co można wygrać w konkursie Wiki Lubi Zabytki?

Warto się jednak postarać – 10 zwycięzców etapu krajowego zmierzy się z innymi fotografami na etapie międzynarodowym konkursu. Jeśli szansa wygrania 2000 zł za jedno piękne zdjęcie zabytku w lokalnym konkursie nie robi na was wrażenia, sprawdźcie poniżej, co można wygrać na szczeblu międzynarodowym.

Jest o co walczyć, ale konkurencja jest spora. Ponieważ Wiki Lubi Zabytki to otwarty konkurs, cieszy się dużą popularnością. W edycji 2022 polscy internauci nadesłali łącznie prawie 9 tys. zdjęć konkursowych.

Wiki Loves Monuments, czyli międzynarodowy etap konkursu

Etap krajowy rywalizacji wyłoni łącznie 10 zwycięzców – autorów najpiękniejszych zdjęć zabytków. Przejdą oni do etapu międzynarodowego, w którym rywalizować będą z całym światem, i to dosłownie. W edycji 2022 konkursu Wiki Loves Monuments wzięło udział łącznie 15 tys. uczestników z 35 krajów, którzy przesłali aż 365 tys. zdjęć.

Autorzy najpiękniejszych na świecie fotografii zabytków zostaną jednak dobrze nagrodzeni za swój trud. Jury konkursu prawdopodobnie w kwietniu 2024 wyłoni TOP 15 zdjęć, których autorzy otrzymają nagrody pieniężne od 300 do 2000 funtów szterlingów (ok. 1568 zł do 10450 zł).

Jeśli więc uda wam się zdobyć pierwsze nagrody na etapie krajowym i międzynarodowym, łącznie możecie wygrać równowartość ponad 12 tys. zł za jedno wyjątkowe zdjęcie zabytku, zrobione w czasie wakacji czy weekendowej wycieczki.

Telefony w dłoń i do dzieła! Szczegółowe zasady konkursu i instrukcję wgrywania zdjęć znajdziecie online.

Przekonajcie się, jak wyglądały najpiękniejsze zdjęcia polskich zabytków, wyłonione w poprzedniej edycji konkursu Wiki Lubi Zabytki:

33 najpiękniejsze zdjęcia polskich zabytków. Te fotografie zwyciężyły w polskich edycjach konkursu Wiki Lubi Zabytki

Źródła: Wiki Lubi Zabytki, Wiki Loves Monuments