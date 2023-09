Wielka promocja na bilety lotnicze, ale trzeba się spieszyć. Podróż do Azji już od 949 zł w obie strony! Zobacz najciekawsze oferty Patrycja Seklecka

Zakończył się sezon urlopowy, rozpoczął – sezon wyprzedażowy. Na stronie internetowej znanego przewoźnika wystartowała wielka promocja na bilety lotnicze, jednak trzeba się spieszyć, bowiem nie potrwa ona długo. Podróż do Azji w obie strony można zarezerwować już od 949 zł, a to dopiero początek! Wybraliśmy dla was najciekawsze oferty – który kierunek obierzecie?