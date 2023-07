Weekend z dala od zgiełku i tłoku. 20 odludnych miejsc w Polsce na wypoczynek poza miastem. Leśne uroczyska, dzikie plaże i inne Redakcja

Jeśli szukacie wytchnienia od miasta, a popularne kurorty nad morzem czy w górach są dla was zbyt tłoczne i głośne, proponujemy 20 odludnych miejsc w Polsce, gdzie łatwo wypocząć na łonie niemal całkiem dzikiej przyrody. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0 Lysy, CC BY-SA 3.0 Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Wakacje nie muszą oznaczać tłoczenia się z innymi turystami na plażach, promenadach i bulwarach popularnych kurortów. Choć dla wielu osób atmosfera miasta latem jest atrakcyjna, każdy jednak od czasu do czasu chciałby odpocząć na łonie natury, gdzieś daleko od ludzi, gdzie panują cisza i spokój. Mamy dla was 20 propozycji na weekendowe wycieczki po Polsce do miejsc dzikich i odludnych, gdzie można zapomnieć o codziennym życiu, pośpiechu i ścisku. Niektóre z nich leżą tuż koło wielkich miast i znanych kurortów – wystarczy się nieco rozejrzeć, by odkryć prawdziwe skarby przyrody w sam raz na wycieczkę.