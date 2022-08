Wakacje w latach 60. Stare zdjęcia pokazują, jak wypoczywali nasi dziadkowie. Wczasy z paprykarzem i Festiwalem Piosenki Żołnierskiej

Lata 60. – dziwny czas na wypoczynek

Stare zdjęcia z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego ukazują, jak wypoczywano w Polsce właśnie w owej odległej epoce, dziwnym czasie, gdy Polska nadal powoli wychodziła ze zniszczeń II wojny światowej, przed gospodarczym boomem za Gierka. Nie było planów urlopowych, nie było zagranicznych wyjazdów. Co więc było? Jak wyglądały wakacje w latach 60., na dziwnej planecie „Gomułka”?

Wakacje w latach 60. XX w., a więc za głębokiego PRLu, w epoce Władysława Gomułki, mogą się wydawać dzisiejszym wczasowiczom czymś zupełnie niezwykłym i niepojętym. O ile wakacje w latach osiemdziesiątych świetnie pamiętają nasi rodzice, o tyle lata 60. to epoka głównie naszych dziadków, którą słabo znamy z opowieści i traktujemy trochę jako bajkę, opowieść o podróży na inną planetę.

Wakacje na planecie Gomułka. Jak wypoczywano w latach 60.?

Wakacje w latach 60. nie przypominały raczej niczego, co znamy z oferty dzisiejszych biur podróży.

Rzadko udawało się zorganizować rodzinny wyjazd. Na wakacje w latach 60. wysyłano z przydziału najczęściej tylko jedną osobę z rodziny, często matkę z dzieckiem. Baza turystyczna nie była jeszcze rozbudowana, a jeśli istniała, to głównie na tzw. Ziemiach Odzyskanych, np. w Sudetach.

Wczasy pod znakiem paprykarza i mizerii

Większość Polek i Polaków musiał zadowolić się pobytami w domach wczasowych lub koloniach domków letnich, w których warunki często pozostawiały wiele do życzenia. Jeśli chodzi o wakacyjną kuchnię, to właśnie lata 60. XX w. najsilniej kojarzą się z zupą mleczną, gulaszem, mizerią, serkiem topionym i paprykarzem szczecińskim. Dania nie były wyszukane, podobnie jak atrakcje, organizowane często ad hoc przez kaowca, czyli pracownika kulturalno-oświatowego, pełniącego rolę przewodnika, wodzireja i – czasami – nauczyciela savoir vivre’u i towarzyskiego obejścia.

Wakacje w latach 60. na starych zdjęciach. Jak spędzali wczasy nasi dziadkowie?

Mimo wszystko w ciągu dekady Gomułki idea wypoczynku i letnich wyjazdów stawała się coraz popularniejsza.

Robotnicy i chłopi stopniowo przekonywali się, że warto czasem zmienić środowisko i coraz śmielej godzili się na wyjazdy np. do Kołobrzegu, gdzie główną atrakcją był Festiwal Piosenki Żołnierskiej, albo do Sopotu, zwanego czasem riwierą PRLu. Chętnie wyjeżdżano na Mazury, gdzie można było np. łowić ryby, albo do Zakopanego lub któregoś z uzdrowisk, jak Krynica Zdrój.