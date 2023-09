Wakacje na statku: praktyczny poradnik. Ile kosztuje rejs wycieczkowcem? Jak wybrać najlepszą ofertę? Na co zwrócić uwagę? Podpowiadamy!

Statek wycieczkowy to pływający hotel, który zabierze was w najodleglejsze miejsca, na ciepłe morza i do rajskich wysp z dala od jesienno-zimowej pluchy w Polsce. Brzmi cudownie, ale boicie się ceny? Taka przygoda wcale nie kosztuje więcej niż porządna wycieczka all inclusive! Przekonajcie się, jak wybrać najlepszą ofertę wakacji na statku, ile kosztuje urlop na morzu i co trzeba wiedzieć przed pierwszym rejsem. Zapraszamy do poradnika: ABC wakacji na statku.

Wakacje na statku – pomysł na niezapomniany urlop

Rejs statkiem wycieczkowym po ciepłym morzu to idealny sposób, by uciec przed jesienno-zimową pluchą. Sprawdziliśmy, ile mogą kosztować wakacje na statku i na co zwracać uwagę, żeby wybrać najlepszą ofertę. tallyclick, 123RF.com Rejs statkiem wycieczkowym po Morzu Śródziemnym czy Karaibach może się kojarzyć z luksusem dostępnym tylko dla najbogatszych. Tymczasem wakacje na statku to coraz częściej wybierana forma wypoczynku, także przez Polki i Polaków. Ceny nie są już tak zaporowe, jak bywało dawniej, a atrakcyjność takiej podróży jest bardzo wysoka. Sami pomyślcie. Spędzacie tydzień lub dłużej, płynąc po ciepłym morzu na ogromnym statku, który jest w zasadzie pływającym hotelem z wszelkimi wygodami. Codziennie zawijacie do innego egzotycznego portu, w którym możecie skorzystać z oferty wycieczek fakultatywnych, często z polskim pilotem. To trochę tak, jakbyście spędzali wakacje all inclusive w kilku kurortach za jednym zamachem. Wieczorami czeka was pyszna kolacja i drinki na pokładzie, pod gwiazdami.

Trudno się dziwić, że coraz więcej decyduje się na spędzenie urlopu na pokładzie statku. To świetny sposób na ucieczkę przed jesienno-zimową pluchą w Polsce. Ale jak właściwie działają takie wakacje? Co trzeba wiedzieć o rejsach wycieczkowych, ile kosztują takie wakacje, gdzie szukać tanich ofert? Zapraszamy do naszego poradnika: ABC tanich wakacji na statku.

Co trzeba wiedzieć o wakacjach na statku?

Dla kogo są rejsy wycieczkowe? Zasadniczo dla każdego. Statki wycieczkowe oferują wiele atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, można więc wybrać się w rejs z całą rodziną. Przemieszczanie się po statku nie wymaga dużej sprawności fizycznej, więc także osoby starsze mogą wybrać się na wymarzoną wycieczkę po odległych morzach.

Jak wygląda i co oferuje statek wycieczkowy? Wycieczkowce to ogromne jednostki, przypominające pływające hotele. Wystarczy wspomnieć, że mieszczą po kilka tysięcy kabin i zabierają na rejsy do 7 tys. pasażerów, nie licząc załogi. Statki wycieczkowe przeważnie oferują wszelkie wygody i atrakcje. Najczęściej do dyspozycji pasażerów są np.:

Baseny, jacuzzi i SPA

Teatr i kino

Biblioteka

Dyskoteka

Kasyno

Kort tenisowy i boiska do innych gier i sportów

Sklepy Sami zobaczcie, jak wygląda największy na świecie statek wycieczkowy, słynny „Wonder of the Seas”:

A tak będzie wyglądał jeszcze większy statek „Icon of the Seas”:

Co to jest armator? Armator to właściciel floty statków wycieczkowych, firma odpowiadająca za ofertę turystyczną i jakość obsługi na statku w czasie każdego rejsu. To armatorzy są przeważnie organizatorami rejsów wycieczkowych, choć swoją ofertę mogą sprzedawać za pośrednictwem innych firm i biur podróży. Najsłynniejsi armatorzy to np.: MSC Cruises

Costa Cruises

Royal Caribbean

Azamara Cruise

Holland America

Seaburn

Counard

Celebrity Cruises

Norwegian Cruises

Princess Cruises

Carnival Cruises

Gdzie można popłynąć na statku wycieczkowym? Po końcu pandemii COVID-19 oferta wakacji na statkach znowu jest bardzo bogata. Wycieczkowce mogą was zabrać praktycznie wszędzie. Najpopularniejsze trasy to np.: po Morzu Śródziemnym

Po Karaibach

Po Nilu lub Morzu Czerwonym

Wzdłuż brzegów Bałtyku

Rejsy Transatlantyckie

Po Oceanie Indyjskim

Po Oceanie Spokojnym

Wzdłuż brzegów Dubaju

Wzdłuż Brzegów Afryki

Nawet podróż dookoła świata

Jak wygląda wejście na statek wycieczkowy? Przypomina trochę wsiadanie do samolotu. Trzeba zjawić się w porcie na kilka godzin przed wypłynięciem. Wycieczkowicze przechodzą zaokrętowanie, czyli check-in, w terminalu portowym. Na ich bagaże naklejane są specjalne etykiety z nazwiskami i numerami kabin, zgodnie z danymi podanymi na bilecie. Dzięki nim bagaże zostaną wstawione do odpowiednich pokoi. Podobną procedurę, czyli wyokrętowanie, przechodzi się na koniec wycieczki. Należy zostawić przed drzwiami kabiny bagaże z naklejonymi etykietami, przyniesionymi przez stewarda. Nasze walizki zostaną zniesione ze statku i będzie je można odebrać w porcie.

Jak wygląda rejs na statku wycieczkowym? Typowy rejs wakacyjny polega na odwiedzaniu kolejno najciekawszych portów i atrakcji turystycznych na wybrzeżach wzdłuż wybranej trasy. Zazwyczaj pasażerowie dostają tzw. gazetki pokładowe z programem każdego dnia i ofertą wycieczek fakultatywnych. Co trzeba zabrać na rejs statkiem? Trzeba pamiętać o paszporcie ważnym we wszystkich krajach, do których przypłynie statek, a także o jednym komplecie ubrań galowych. Wieczory na wielu statkach często mają charakter uroczysty, zwłaszcza przy kolacji i drinkach, dlatego pasażerowie powinni mieć w gotowości przynajmniej jeden garnitur / suknię wieczorową. Czy na statku wycieczkowym buja? To ważna kwestia dla osób, które cierpią na chorobę morską. Dobra wiadomość jest taka, że na dużych statkach wycieczkowych kołysanie jest mniej odczuwalne niż w mniejszych łodziach i przeważnie pasażerowie nie mają problemów. Ponad to, rejsy wycieczkowe organizowane są na trasach i w terminach, które mają największe prawdopodobieństwo dobrej pogody, co dodatkowo minimalizuje bujanie.

Jak wybrać dobrą ofertę wakacji na statku? Na co zwracać uwagę?

Najważniejsze elementy planowania rejsu statkiem wycieczkowym to oczywiście wybór trasy, wybór terminu i cena. Są jednak także inne szczegóły, na które trzeba zwracać uwagę. Jak wybrać odpowiednią ofertę i nie naciąć się na dodatkowe koszty?

Co obejmuje cena wycieczki? Zwróć uwagę na to, co dokładnie obejmuje cena wycieczki. Najczęściej w cenę wliczone są: Nocleg

Posiłki

Transport bagażu przy zaokrętowaniu i wyokrętowaniu

Opłaty portowe, agencyjne i ubezpieczenie Często dodatkowo w cenie są: Powitalny drink od kapitana

Animacje na pokładzie

Wieczorna gala i kolacja tematyczna

Napiwki dla załogi W cenę najczęściej nie są wliczane: Napoje poza posiłkami

Wycieczki fakultatywne (czyli zwiedzanie miast i atrakcji, do których przypływa statek. Takie wycieczki, trwające pół dnia lub cały dzień, oferowane są przeważnie już na statku)

Opłaty serwisowe Czy będzie transport do portu? Koniecznie musicie sprawdzić, czy cena wycieczki obejmuje transport do portu, z którego wypływa statek. Jeśli np. chcecie wybrać się w rejs wzdłuż wybrzeży Włoch, statek wypłynie z któregoś z portów włoskich. Organizatorzy rejsu mogą, ale nie muszą zaoferować klientom transport do portu w cenie wycieczki, np. samolotem lub autokarem. Organizacja transportu we własnym zakresie podniesie koszty waszych wakacji na statku.

Czy będzie polski pilot? Jeśli nie czujecie się mocni z j. angielskiego, wybierzcie rejs z polskim pilotem. Pilot będzie wam towarzyszył przez cały pobyt na statku, a często wyjdzie wam na spotkanie już na lotniku lub przystanku autokarowym, jeśli w cenę wycieczki wliczony jest transport do portu. Pilot będzie pełnił rolę przewodnika i tłumacza. Wycieczki z polskimi pilotami często oferują także gazetki pokładowe w j. polskim, dzięki którym łatwiej zorientujecie się w planie każdego dnia rejsu. Jaką kabinę wybrać? Cena wycieczki statkiem w dużej mierze zależy od tego, jaką kabinę wybierzecie. Niemal zawsze proponuje się pasażerom kabiny 2-osobowe (o tzw. jedynki trzeba spytać) w różnych standardach:

Kabina wewnętrzna – najtańsza, bez okna

Kabina zewnętrzna – z oknem lub balkonem

Ile kosztują wakacje na statku wycieczkowym?

Ceny rejsów statkami wycieczkowymi mogą być bardzo różne. Zależą od wielu czynników: armatora, trasy podróży, terminu i czasu trwania rejsu, wybranej kabiny, dodatkowych pakietów (np. all inclusive na napoje alkoholowe) itp. Mimo to wakacje na statku nie muszą wcale kosztować majątku. Atrakcyjne oferty można znaleźć w cenie wycieczek all inclusive do popularnych ciepłych krajów. Przykładowo: Najtańsza kabina 2-osobowa na rejs po Morzu Śródziemnym (Włochy, Francja, Hiszpania, Baleary) w terminie 1-8 grudnia 2023 na statku Costa Smeralda linii Costa to koszt ok. 3374 zł od osoby. Trzeba też jednak doliczyć koszty dojazdu na miejsce (włoski port Civitavecchia).

Rejsy z wliczonym transportem do portu i polskim pilotem mogą kosztować od ok. 5000 zł za osobę wzwyż. Konkretne cent rejsów na wiosnę 2024 z polskimi organizatorami (przeloty do portu i polski pilot wliczony w cenę) to np.: Fiordy Norwegii, 8 dni, ok. 13 tys. zł od osoby; Karaiby z Kanałem Panamskim, 17 dni, 18,5 tys. zł za osobę. Zwróćcie uwagę, że dwa tygodnie w luksusowym hotelu np. w Tajlandii czy na Malediwach mogą kosztować nawet więcej, a statek wycieczkowy to hotel, w którym codziennie budzicie się w innym ekscytującym miejscu.

Jak obniżyć koszty rejs statkiem wycieczkowym? Jest na to kilka sposobów. Przede wszystkim warto rezerwować rejsy poza sezonem wakacyjnym, bo wtedy ceny są najwyższe.

Ceny będą niższe, jeśli zarezerwujecie rejs z dużym wyprzedzeniem, lub przeciwnie – poczekacie na oferty last minute, wyprzedawane z obniżkami, bo armatorom zależy na tym, by statki wypłynęły w rejs z kompletem pasażerów.

Jak znaleźć oferty rejsów statkami wycieczkowymi?

Najlepszym sposobem na znalezienie wymarzonego rejsu jest szukanie ofert w Internecie. Można zajrzeć zarówno na strony poszczególnych armatorów, jeśli mamy ulubionego, lub skorzystać z agregatorów ofert, tworzonych przez wyspecjalizowane biura podróży.

Wiele ofert rejsów z promocjami, polskimi pilotami i transportem do portu znajdziecie na polskojęzycznych stronach internetowych. Oto niektóre z nich: Rejsujznami.com – przydatna wyszukiwarka rejsów niemal na każdą kieszeń. Większość ofert nie obejmuje transportu do portu ani polskiego pilota.

Podrozeirejsy.pl – oferta rejsów armatora MSC Cruises oraz Costa Cruises, oferty rejsów często z polskimi pilotami i lotem do portu w cenie wycieczki.

Tanierejsowanie.pl – szeroka oferta rejsów, także z polskim pilotem i rzecznych. Ceny podawane są w euro.

Rejsy.pl – oferta rejsów wycieczkowych, ceny podawane w euro.

Alerejsy.pl – oferta rejsów po całym świecie, także rejsy z przelotem i polskim pilotem.

Namorzu.pl – bogata oferta rejsów, także z polskim pilotem.

Unique Moments – oferta rejsów z polskimi pilotami.

