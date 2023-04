Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150 KM vs Kia XCeed 1.5 T-GDI 160 KM. Porównanie crossoverów w sportowych przebraniach

Obecnie wybieranie samochodu to jak szukanie igły w stogu siana. Trzeba mieć bardzo sprecyzowane oczekiwania, aby nie zagubić się w przepastnych ofertach wielu producentów. Jeśli na dodatek ktoś szuka auta z najmodniejszym ostatnio nadwoziem typu crossover, ma do przebrania niezliczoną ilość propozycji. Tym razem zestawiamy ze sobą topowe wersje w sportowym przebraniu tj. Volkswagen T-Roc w odmianie R-Line oraz Kia XCeed w wersji GT Line. Pod maską obu modeli rozsądne, ale dość mocne jednostki benzynowe.

Volkswagen T-Roc vs Kia XCeed. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Obecnie wybieranie samochodu to jak szukanie igły w stogu siana. Trzeba mieć bardzo sprecyzowane oczekiwania, aby nie zagubić się w przepastnych ofertach wielu producentów. Jeśli na dodatek ktoś szuka auta z najmodniejszym ostatnio nadwoziem typu crossover, ma do przebrania niezliczoną ilość propozycji. Tym razem zestawiamy ze sobą topowe wersje w sportowym przebraniu tj. Volkswagen T-Roc w odmianie R-Line oraz Kia XCeed w wersji GT Line. Pod maską obu modeli rozsądne, ale dość mocne jednostki benzynowe. Archiwum Oba modele oferują ciekawą stylistykę, choć styliści skupili się na zupełnie innych aspektach. Przednia część nadwozia w Volkswagenie T-Roc jest bardzo dynamiczna i nawiązuje odrobinę do Tiguana, nieco do Passata oraz Arteona. Szerokie i smukłe światła łączą się z grillem, zaś całość otoczona jest cienką, chromowaną ramką. Zderzak nadaje przedniej części sportowego charakteru, szczególnie w omawianej wersji R-Line, zaś ciekawym dodatkiem są światła LED umieszczone pionowo po bokach zderzaka. Tył jest już nieco bardziej klasyczny, ale kontynuuje dynamikę z przedniej części. Wiele przetłoczeń, ostrych linii i dolna część z atrapą dyfuzora i chromowanymi atrapami końcówek układu wydechowego – to wszystko nadaje autu dynamicznego charakteru. Oprócz tego ładnym elementem jest z pewnością słupek C, który wygląda jak płetwa rekina i wspina się ku górze, a całość zwieńcza srebrna listwa biegnąca od słupka A. Całość sprawia naprawdę pozytywne wrażenie, zaś przy odpowiedniej konfiguracji, z uwzględnieniem dwukolorowego malowania nadwozia, może się podobać nawet młodym i dynamicznym kierowcom. Zupełnie inaczej, choć również bardzo dynamicznie i atrakcyjnie prezentuje się Kia XCeed. Tu przeważają płynne linie, ale to nie oznacza, że auto jest mdłe i nie ma ciekawych elementów stylistycznych. Wręcz przeciwnie! Oprócz dużego grilla w kształcie „nosa tygrysa", cechą charakterystyczną są z pewnością wysoko osadzone klosze lamp, które dodatkowo rozciągają się ku tyłowi i mocno nachodzą na nadkola i maskę. Przedni zderzak jest mocno stylizowany i ma sportowy charakter, zaś po jego bokach osadzono duże wloty powietrza. Tył jest odrobinę spokojniejszy, ale tu również główną rolę odgrywają bardzo duże klosze lamp, które śmiało zachodzą na boki i mają niespotykaną sygnaturę LED. Szeroki słupek C, spojler dachowy, mocno uwydatnione nadkola oraz nakładki z tworzywa sztucznego sprawiają, że auto prezentuje się bardzo muskularnie i dynamiczne. Jest zdecydowanie spokojniej, ale nadal dynamicznie i pod wieloma względami, dość elegancko. Zarówno środkowy panel sterowania wraz z nawiewami, jak również zegary przed kierowcą oraz kilka pozostałych elementów, otoczono gustowną, chromowaną ramką, co nawiązuje do podobnego rozwiązania w przedniej części nadwozia. Konsola środkowa jest skierowana w stronę kierowcy, zaś pozostałe elementy mocno przypominają to, co możemy spotkać w innych modelach marki. Jest więc ergonomicznie, funkcjonalnie i dość ciekawie, choć na fajerwerki nie mamy co liczyć. Pojemność bagażnika to 445 litrów (1290 litrów po złożeniu oparć kanapy). Kia XCeed emanuje spokojem i poukładaną stylistyką. Łagodne kształty, dużo poziomych linii, przyciski grzecznie poukładane w rzędach, wszystko czytelne i usystematyzowane. Miłośnicy analogowych rozwiązań na pewno będą zadowoleni. Mam nawet wrażenie, że jest zbyt spokojnie i po emocjach wywołanych przez stylistykę nadwozia, we wnętrzu możemy doznać pewnego rozczarowania, ale jeśli ktoś szuka klasycznych rozwiązań, w Kii XCeed poczuje się rewelacyjnie, choć poszukujący nowoczesności mogą być rozczarowani. Pojemność bagażnika w Kii XCeed w standardowym układzie to 426 litrów (1378 litrów po złożeniu oparć kanapy).

Volkswagen T-Roc vs Kia XCeed. Dane techniczne, osiągi i spalanie

Dwie jednostki o takiej samej pojemności, o bardzo podobnej mocy, z 7-biegowymi przekładniami dwusprzęgłowymi, ale o dość różnym charakterze i osiągach. Zacznijmy zatem od Volkswagena T-Roc, który pod maską skrywa jednostkę 1.5 TSI o mocy 150 KM i momencie obrotowym 250 Nm. Napęd przenoszony jest oczywiście na przednie koła za pośrednictwem 7-biegowej przekładni automatycznej DSG. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,3 sekundy a prędkość maksymalna to 207 km/h. Jak widać, są to osiągi więcej niż wystarczające. Spalanie? Zdaniem producenta jest to średnio (WLTP) 6,1 l/100km. Obecnie wybieranie samochodu to jak szukanie igły w stogu siana. Trzeba mieć bardzo sprecyzowane oczekiwania, aby nie zagubić się w przepastnych ofertach wielu producentów. Jeśli na dodatek ktoś szuka auta z najmodniejszym ostatnio nadwoziem typu crossover, ma do przebrania niezliczoną ilość propozycji. Tym razem zestawiamy ze sobą topowe wersje w sportowym przebraniu tj. Volkswagen T-Roc w odmianie R-Line oraz Kia XCeed w wersji GT Line. Pod maską obu modeli rozsądne, ale dość mocne jednostki benzynowe. Archiwum Kia XCeed ma nieco mocniejszy silnik. Tutaj do pracy oddelegowano jednostkę 1.5 T-GDI o mocy 160 KM i z momentem obrotowym 253 Nm. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że Kia XCeed jest wyraźnie cięższa od T-Roc'a – 1325 kg kontra 1283 kg. To przekłada się na słabsze osiągi w kwestii elastyczności i przyspieszenia. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje w tym modelu 9,2 sekundy a prędkość maksymalna to 208 km/h. Spalanie w tym modelu to średnio (WLTP) 6,2 l/100km. Nieco więcej mocy, nieco więcej masy, nieco słabsze przyspieszenie, ale spalanie na podobnym poziomie. Jak widać różnica 10 KM zniwelowała w dość dużym stopniu lekką nadwagę Kii.

Volkswagen T-Roc vs Kia XCeed. Ceny i wyposażenie

Do zestawienia wybraliśmy praktycznie topowe odmiany wyposażenia o sportowym charakterze tj. R-Line dla Volkswagena T-Roc oraz GT Line dla Kii XCeed. Trzeba jednak pamiętać, że o ile w przypadku Volkswagena wyposażenie opcjonalne jest jeszcze bardzo obszerne i co oczywiste, kosztowne, tak Kia XCeed w wersji GT Line to praktycznie szczyt możliwości oferty. Możemy dokupić co najwyżej lakier i akcesoria. Tak czy inaczej Volkswagen T-Roc z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM z 7-biegowym automatem DSG w wersji R-Line to koszt co najmniej 146 190 złotych. Dodatkowo zapłacimy m.in. za:

dwukolorowy lakier – od 5400 złotych;

19-calowe felgi – 4770 złotych;

pakiet Comfort – 3850 złotych;

panoramiczny szklany dach – 6000 złotych;

światła IQ. Light z LED Matrix – 8610 złotych. Dodatków jest mnóstwo i nic nie stoi na przeszkodzie, aby przekroczyć cenę 200 000 złotych, a to już rewir odmiany R. Kia XCeed jest zdecydowanie skromniejsza pod tym względem, bowiem model z silnikiem 1.5 T-GDI o mocy 160 KM i z 7-biegową skrzynią DCT w wersji GT Line kosztuje 149 500 złotych. Do tego możemy dokupić opcjonalny lakier za 2500 złotych i… tyle. Są jeszcze akcesoria tj. dywaniki, oświetlenie bagażnika czy miejsca na nogi. Tak czy inaczej cena podniesie się nieznacznie i nie powinna przekroczyć 160 000 złotych.

Podsumowanie

Jeśli ktoś szuka crossovera o sportowym charakterze, ale woli zainwestować w optymalny silnik o rozsądnej mocy, ma kilka propozycji na rynku. Volkswagen T-Roc i Kia XCeed to jedne z ciekawszych, oferujące bardzo bogate wyposażenie i atrakcyjny wygląd. Co prawda niemiecka propozycja kusi dodatkowym i kosztownym wyposażeniem, ale to w Kii znajdziemy to, co najważniejsze, bez licznych i drogich fanaberii. Oba auta spiszą się w mieście idealnie, ale i w trasie zapewnią komfort i niskie spalanie.

Podstawowe dane techniczne obu modeli: Volkswagen T-Roc (R-Line) 1.5 TSI 150 KM (AT7) Kia XCeed (GT Line) 1.5 T-GDI 160 KM (AT7) Platforma MQB Hyundai-Kia K2 Platform Euro NCAP 5/5 5/5 Wysokość (mm) 1584 1483 Rozstaw osi (mm) 2590 2650 Długość/szerokość (mm) 4236/1819 4395/1826 Pojemność bagażnika (l) 445/1290 426/1378 Cena (zł, brutto) od 146 190 zł od 149 500 zł Typ nadwozia/liczba drzwi crossover/5 crossover/5 Liczba miejsc 5 5 Masa własna (kg) 1283 1325 Pojemność zbiornika paliwa (l) 50 50 Układ napędowy spalinowy spalinowy Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa benzyna bezołowiowa Pojemność (cm3) 1498 1482 Liczba cylindrów 4 4 Napędzana oś przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 7-biegowa automatyczna, 7-biegowa Osiągi Moc (KM) 150 160 Moment obrotowy (Nm) 250 253 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8,3 9,2 Prędkość maksymalna (km/h) 207 208 Średnie spalanie (l/100 km) - dane fabryczne 6,1 (WLTP) 6,2 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 137 139 Wyposażenie seryjne wybranych wersji: Volkswagen T-Roc (R-Line) 1.5 TSI 150 KM (AT7) Kia XCeed (GT Line) 1.5 T-GDI 160 KM (AT7) Poduszki powietrzne 6 6 Układ ABS S S Układ ESP S S Wspomaganie układu kierowniczego S S Centralny zamek S S Elektrycznie sterowane szyby p/t S/S S/S Lusterka zewnętrzne sterowane elektr S S Klimatyzacja manualna/automatyczna -/S -/S Radioodtwarzacz /CD/MP3 S/-/S S/-/S S wyposażenie standardowe

O wyposażenie za dopłatą

- wyposażenie niedostępne

* opcje dostępne w pakietach wyposażeniowych Nasza ocena: Volkswagen T-Roc (R-Line) 1.5 TSI 150 KM (AT7) Kia XCeed (GT Line) 1.5 T-GDI 160 KM (AT7) Przestronność wnętrza + + Silnik + + Osiągi + Podwozie + + Poziom hałasu (odczuwalny)

+ Zużycie paliwa + + Wyposażenie + + Cena

+ Wynik końcowy ++++++ (6) +++++++ (7)

