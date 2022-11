Używane Audi A4 B8 (2007-2015). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Używane Audi A4 B8. Nadwozie/wnętrze

Przednia część to przede wszystkim klasyczny, duży grill z logo czterech pierścieni i tablicą rejestracyjną wkomponowaną wewnątrz chromowanej, wąskiej ramki. Klosze lamp oraz sygnatura wewnętrzna (w wyższych wersjach LED) nie pozwalają pomylić tego auta z żadną inną marką. Zderzak wydaje się szeroki, posiada wąski wlot powietrza u dołu oraz atrapy wlotów powietrza po bokach, z ukrytymi wewnątrz lampami przeciwmgielnymi. Linia boczna to klasyka gatunku, jeśli chodzi o niewielkie sedany i kombi. Żadnych udziwnień, niekonwencjonalnych załamań czy zabiegów stylistycznych. Ta pozorna nuda ma swoich zwolenników. Poza tym A4 ma bardzo sportowy charakter, który podkreśla wyraźne przetłoczenie biegnące niemal przez całą długość nadwozia tuż nad klamkami. Niżej, nieco ponad progiem jest kolejna linia, która wzbija się delikatnie i przechodzi na tylny zderzak. Tył również jest charakterystyczny, z szerokimi kloszami lamp, niewielką, ale ładnie ukształtowaną klapą bagażnika z lekko zarysowanym wzniesieniem a’la spojler oraz muskularnym zderzakiem z dużą, imitującą dyfuzor czarną nakładką na dole. Nawet bazowe wersje benzynowe posiadały podwójne końcówki wydechu podkreślające sportowy charakter.

Wnętrze jest bardzo poukładane i może mieć różny charakter w zależności od konfiguracji. Znajdziemy modele z jasną tapicerką i wstawkami o fakturze drewna w różnych odcieniach, jak również wersje usportowione z czarną tapicerką skórzaną i srebrnymi wstawkami z aluminium. Każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy doceni również ergonomię i wygodę, bowiem B8 panowało w czasach, gdy nikt nie myślał jeszcze o przenoszeniu wszystkich funkcji na ekrany i płaskie, błyszczące panele dotykowe. Mamy zatem mnóstwo przycisków, przełączników i pokręteł. Na konsoli środkowej wokół skrzyni biegów znajdziemy również panel do sterowania systemem info-rozrywki z pokrętłem i przyciskami odpowiedzialnymi za odrębne grupy opcji. Wyżej znalazł się panel do sterowania klimatyzacją, panel audio z odtwarzaczem płyt CD oraz nawiewy o klasycznej linii. Miłośnicy tradycyjnych rozwiązań docenią również analogowe, bardzo ładne wskaźniki z niewielkim ekranem komputera pokładowego pomiędzy nimi. Wnętrze jest bardzo dobrze wykonane, z użyciem materiałów dobrej jakości i z dbałością o szczegóły. Miejsca jest wystarczająco, ale jeśli ktoś liczy na przestrzeń na poziomie Passata czy Superba, może się zawieść, szczególnie na kanapie. Bagażnik w wersji sedan ma 480 litrów pojemności, a kombi oferuje 490/1430 litrów.

Używane Audi A4 B8. Silniki/układ napędowy

Trudno znaleźć kogoś, kto przeglądając ofertę silnikową Audi A4 stwierdzi, że nie znalazł niczego odpowiedniego dla siebie. Wybór jest ogromny i obejmuje zarówno sporo silników benzynowych, jak i wysokoprężnych w bardzo szerokim zakresie mocy. Jeśli chodzi o silniki benzynowe, do wyboru była bazowe 1.8 TFSI o mocy 120 oraz 160 KM. Ten drugi, oferujący 250 Nm momentu obrotowego, był w zupełności wystarczający dla tych, którzy wybrali odmianę sedan i większość czasu jeździli samotnie. Dla nieco bardziej wymagających była jednostka 2.0 TFSI o mocy 180 oraz 211 KM. To optymalne rozwiązania dla wszystkich, którzy szukali dynamiki, uniwersalności podczas podróży z całą rodziną, jak również odrobiny sportowych emocji. Wersja 211-konna z momentem obrotowym 350 Nm zapewniała świetne osiągi. W wersji z automatyczną skrzynią biegów i napędem quattro przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmowało zaledwie 6,5 sekundy, a prędkość maksymalna to 245 km/h. Więcej? Namiastkę sportowych edycji S i RS daje silnik 3.2 V6 FSI o mocy 265 KM, ale dla wymagających przeznaczono modele S4 z silnikiem 3.0 TFSI o mocy 333 KM i momencie obrotowym 440 Nm (sedan i kombi) oraz topowe RS4 Avant (tylko kombi) z jednostką 4.2 V8 FSI o mocy 450 KM i momencie obrotowym 430 Nm. To pięknie brzmiące monstrum jest w stanie przyśpieszyć od 0 do 100 km/h w czasie 4,7 sekundy i osiągnąć 250 km/h. Średnie spalanie? Sporo powyżej 10 l/100km.