Ukta. Sprzątanie rzeki Krutynia 2022. Co ciekawego nurkowie wydobyli z dna? Zdjęcia

Rzeka Krutynia. Akcja sprzątania

Edycje się odbywały co roku – aż do 2019. - W 2020 nie odważyliśmy się przez obostrzenia związane z COVID-19 zorganizować dużej akcji w połączeniu ze strażą, tylko umówiliśmy się ze znajomymi pływającymi w ramach inicjatywy oddolnej – tak, jak to dziś się odbywa – na zasadzie: kto ma ochotę, to dołączy. Poprzednie akcje były organizowane z większą pompą, szukaliśmy sponsorów, pomagała nam gmina Ruciane-Nida, były pamiątki i nagrody. Kosztowało nas to dużo pracy. Zapewnialiśmy wówczas wszystko – worki, rękawiczki a także transport. Teraz działamy jako klub nurkowy - to znaczy jako znajomi, którzy nurkują w ramach mojej działalności. Spotykamy się i chcemy zrobić coś dobrego. Ochotnicy sami ponoszą koszty np. dojazdu - wyjaśnia organizator z Mazury Diving.