Akcja Czyste Jeziora i Rzeki. Zbieraj, segreguj, odzyskuj!

Ubiegłoroczna Akcja, podczas której po raz pierwszy prowadzono selektywną zbiórkę odpadów, przyciągnęła rekordową ilość uczestników, głównie dzieci i młodzież uczęszczającą do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu iławskiego, ale również wiele osób zrzeszonych w stowarzyszeniach lub grupach nieformalnych. Chcemy raz jeszcze podziękować mieszkańcom powiatu iławskiego za udział w zeszłorocznej Akcji. Pokazaliśmy, że razem możemy naprawdę dużo! Wielu z nas zależy na tym, aby najbliższa okolica była czysta i wolna od śmieci. Przed nami kolejna Akcja – zjednoczmy nasze siły i wspólnie pomóżmy przyrodzie!

Wzorem roku ubiegłego zbiórka odpadów prowadzona będzie w sposób selektywny, co oznacza, że zbierając porzucone śmieci musimy zgodnie z przyjętymi zasadami segregacji wrzucać je do przygotowanych worków w odpowiednich kolorach, określających rodzaj odpadów. Niebieski to papier! Zielony to szkło! Żółty to tworzywa sztuczne i metale! Czarny to odpady zmieszane! Pamiętajmy, że selektywna zbiórka to szereg korzyści zarówno dla nas, jak i środowiska. Prawidłowo segregując odpady przyczyniamy się do ich ponownego wykorzystywania, zmniejszenia ilości składowanych śmieci, a także do zmniejszania zapotrzebowania na wydobycie surowców i eksploatowanie środowiska. Wielu z nas już wie jak segregować odpady, jednak dla przypomnienia do przygotowanej ulotki dołączone będą zasady klasyfikacji odpadów do poszczególnych frakcji.