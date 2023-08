Ukochana atrakcja znowu otwarta we Włoszech. Najbardziej romantyczna ścieżka spacerowa została udostępniona po 10 latach od katastrofy

Via dell’Amore, czyli Droga Miłości w jednym z najpiękniejszych zakątków Włoch – Cinque Terre – wygląda jak wykonana na zlecenie twórców filmów romantycznych. Naturalna katastrofa sprawiała jednak, że ten wyjątkowy szlak był przez ponad dekadę niedostępny dla turystów. Teraz Via dell’Amore została znowu otwarta. Ile kosztuje wstęp i dlaczego warto się nią przespacerować? Poznajcie Via dell’Amore, uchodzącą za najbardziej romantyczną ścieżkę spacerową na świecie.

Turyści odzyskali ukochaną atrakcję. To najbardziej romantyczna trasa spacerowa świata

Turyści we Włoszech mają się z czego cieszyć. Po raz pierwszy od ponad dekady Droga Miłości w Cinque Terre została otwarta. Janoka82, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Turyści spędzający właśnie urlopy lub planujący wypoczynek we Włoszech na przełomie lata i jesieni mają się z czego cieszyć. W Ligurii udostępniono właśnie nową atrakcję: ścieżkę spacerową, której piękno zapiera dech w piersiach. Tak naprawdę nie jest to nowa atrakcja. Via dell’Amore (Droga Miłości) zachwycała Włochów i gości z całego świata od bardzo dawna, ale w 2012 r. doszło do katastrofy. Lawina błotna uszkodziła część szlaku, który w efekcie pozostawał zamknięty ponad dekadę. Teraz jednak Droga Miłości wreszcie została ponownie otwarta.

Dlaczego remont zajął tak dużo czasu? Wszystko przez położenie ścieżki, która stanowi jej największy atut dla turystów i najgorszy koszmar dla budowlańców. Via dell’Amore ciągnie się przy stromej skalnej ścianie nad samym Morzem Liguryjskim, łącząc dwie miejscowości: Riomaggiore i Manarola. Trasa prowadzi zasadniczo po wyrąbanej w skałach wąskiej półce, co sprawia, że bardzo trudno prowadzi się na niej wszelkie prace konserwacyjne, a co dopiero poważny remont. Via dell’Amore została skonstruowana na początku XX w., kiedy w całym regionie Cinque Terre trwały prace modernizacyjne i wielka budowa linii kolejowej z Genuy do la Spieza. Dzisiejsza Via dell’Amore była wykorzystywana przez budowniczych kolei do przemieszczania się między miasteczkami w czasie, gdy używany dziś powszechnie wygodny tunel był dopiero w budowie. Po zakończeniu budowy ścieżka stała się naturalnym miejscem spotkań zakochanych par z Riomaggiore i Manaroli, które na tej ziemi niczyjej mogły w spokoju spędzać razem czas.

Turyści zakochali się w Via dell’Amore

Via dell’Amore zachwyciła też turystów, którzy zresztą dopiero po ukończeniu linii kolejowej odkryli region Cinque Terre na riwierze liguryjskiej. Bierze on nazwę od pięciu miast (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore), które same w sobie stanowią wielką atrakcję i zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Miasteczka Cinque Terre charakteryzuje dawna zabudowa w pastelowych kolorach i niezwykłe położenie na klifach – wyglądają, jakby miały zaraz spłynąć do morza. Dziś Cinque Terre odwiedza rocznie prawie 2,5 mln turystów. Goście zwiedzają zabytki, podziwiają widoki, spacerują i jeżdżą na rowerach po zorganizowanym wokół 5 miasteczek parku narodowym.

Tak wygląda fragment ścieżki Via dell’Amore oczami turysty:

Via dell’Amore to fragment większej całości. Sentiero Azzuro zachwyci was latem 2024 r.

Remont Via dell’Amore jeszcze się nie skończył – otwarcie całego szlaku planowane jest na lato 2024 r. Na razie jednak udostępniono turystom odcinek Drogi Miłości, liczący ok. 1 km długości. Otwarcie pierwszego odcinka Via dell’Amore na koniec lata ma pomóc w testowaniu nowych zabezpieczeń szlaku. W czasie remontu zamontowano siatki ochronne, powstrzymujące głazy na szczycie klifu przed upadkiem na drogę, posadzono też prawie 9 tys. roślin, który korzenie mają wzmocnić strukturę ścieżki i skał. Zainstalowano monitoring i system ostrzegania przed lawinami, a także oświetlenie na baterie słoneczne.

Udostępniony turystom odcinek Via dell’Amore ma pozostać otwarty do końca września 2023. Wraz z ukończeniem prac budowlanych latem 2024 r. znowu stanie się możliwe przejście trasy wzdłuż całego wybrzeża Cinque Tere. Via dell’Amore między Riomaggiore i Manarola to bowiem tylko pierwszy etap dłuższego szlaku, nazywanego Sentiero Azzuro, który liczy 12 km i łączy wszystkie miasteczka regionu. Cinque Terre to pięć uroczych miejscowości na riwierze liguryjskiej. Cały obszar został wpisany na listę UNESCO. Kookay, pixabay.com,

Ile kosztuje spacer po Drodze Zakochanych w Cinque Terre?

Aby przespacerować się Droga Miłości, trzeba kupić bilet na wycieczkę grupową z przewodnikiem za 5 euro. Każdego dnia na szlak wyrusza 20 grup po 30 osób. Spacer trwa ok. 30 minut. Dobra wiadomość jest taka, że bilet daje też wstęp do zamku w Riomaggiore. W regionie Cinque Terre zachwyca architektura, wkomponowana w strome klify. Photo by Sung Jin Cho on Unsplash Źródła: Euronews, viadellamore.info