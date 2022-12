Ubezpieczenie OC. Nie wykupiłeś polisy OC? Możesz mieć duże kłopoty Mariusz Michalak

Mimo tak poważnych konsekwencji wynikających ze spowodowania wypadku bez ważnego OC, nadal w Polsce istnieje szerokie grono kierowców, którzy poruszają się po drogach bez wykupienia tego ubezpieczenia. Materiały prasowe

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego poruszającego się po polskich drogach powinien posiadać wykupione obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej OC). To ubezpieczenie OC chroni osoby, które zostały poszkodowane w wypadkach drogowych. To właśnie z OC ofiara wypadku może uzyskać od towarzystwa ubezpieczeniowego odpowiednie do poniesionej szkody roszczenia w postaci odszkodowania za poniesione straty czy zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Co jednak wtedy, kiedy pojazd, którym jechał kierowca nie posiada wykupionego OC?