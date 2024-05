Trzecia tablica rejestracyjna. To trzeba wiedzieć, by uniknąć problemów

Platforma rowerowa jest praktyczną alternatywą dla bagażnika dachowego. Jeśli chcemy legalnie poruszać się po drogach z jednośladami przymocowanymi do haka holowniczego, na wyposażeniu musi znaleźć się trzecia tablica rejestracyjna. Specjaliści marki Steinhof doradzają jak uniknąć problemów.

Przez kilka lat użytkownicy platform rowerowych mieli spore wyzwanie z legalnym poruszaniem się po drogach. Standardowo urzędy komunikacji podczas rejestracji pojazdu wydają dwie tablice rejestracyjne. Otrzymanie trzeciego egzemplarza wymagało więcej zaangażowania. Aktualnie cały proces jest uproszczony i jako kierowcy mamy obowiązek mieć trzy tablice, gdy jedziemy na wycieczkę z platformą rowerową.

Dlaczego muszę mieć trzecią tablicę rejestracyjną?

Planując wakacyjną podróż z rowerami, wielu kierowców decyduje się na montaż bagażnika rowerowego na hak holowniczy. To wygodne rozwiązanie pozwala na łatwe przewożenie rowerów. Jednak niesie ze sobą pewne obowiązki prawne. Głównym z nich jest konieczność założenia trzeciej tablicy rejestracyjnej. Jest to wymóg określony przez przepisy. Ma on na celu zapewnienie widoczności numeru rejestracyjnego pojazdu, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa na drodze.

Platforma rowerowa zasłania tablicę rejestracyjną

Użytkowanie bagażnika rowerowego bez dodatkowej tablicy rejestracyjnej może prowadzić do naruszenia zasad w ruchu drogowym. Zasłonięcie tablicy rejestracyjnej pojazdu przez bagażnik jest niezgodne z przepisami i może skutkować mandatem. Do niedawna problem ten był trudny do rozwiązania, gdyż nie istniała możliwość legalnego uzyskania trzeciej tablicy rejestracyjnej. Na szczęście obecnie poszukiwanie dyskusyjnych zamienników numerów rejestracyjnych jest pozbawione sensu.

Legalna trzecia rejestracja i bagażnik rowerowy

Od początku 2016 roku, kiedy to zmieniono przepisy, każdy właściciel pojazdu ma możliwość wyrobienia dodatkowej tablicy rejestracyjnej. Procedura jest stosunkowo prosta i nie wymaga specjalnych okoliczności. Wystarczy złożyć wniosek w wydziale komunikacji, dołączając potrzebne dokumenty, takie jak dowód rejestracyjny, dowód tożsamości, aktualna polisa OC oraz potwierdzenie opłaty.

Opłaty za wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej:

40,00 zł - opłata komunikacyjna za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej.

12,50 zł - opłata komunikacyjna za wydanie znaków legalizacyjnych.

Pozorne oszczędności

Niektórzy kierowcy, nieświadomi zmian w przepisach, mogą być kuszeni, aby samodzielnie wykonać imitacje tablicy rejestracyjnej. Takie działania są jednak nielegalne i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. W tym wysokich mandatów. Imitacje, kartonowe tabliczki, czy stosowanie jedynie dwóch oryginalnych tablic rejestracyjnych, kiedy trzecia jest nieobecna, są nie tylko niezgodne z prawem, ale także stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Mandat za brak trzeciej tablicy rejestracyjnej to nawet 500 złotych!

Jak prawidłowo zamontować trzecią tablicę?

Trzecia tablica rejestracyjna musi być zamontowana w miejscu do tego przeznaczonym na bagażniku rowerowym. Każda platforma rowerowa Veturo ma do tego celu wyznaczoną ramkę z podświetleniem. Rejestracja nie może być umieszczona w sposób przypadkowy czy prowizoryczny. Dodatkowo tablica ta musi być właściwie oświetlona, co jest wymogiem prawidłowej widoczności numeru rejestracyjnego w nocy oraz trudnych warunkach atmosferycznych. - Trzecia tablica rejestracyjna podczas podróży z bagażnikiem rowerowym to nie tylko kwestia unikania mandatów, ale przede wszystkim element, który zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Dzięki widocznej tablicy rejestracyjnej, inne pojazdy mogą łatwiej zidentyfikować i ocenić zachowanie na drodze pojazdu przewożącego rowery. Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów to podstawa bezpiecznej i spokojnej podróży - podsumowuje Mariusz Fornal - kierownik działu konstrukcyjnego w Steinhof.

