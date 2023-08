Turystyka z dreszczykiem: gdzie w polskich miastach spadały głowy? Odsłaniamy tajniki zawodu średniowiecznego kata

Mroczna turystyka coraz popularniejsza w Polsce

Kim byli kaci? Tajniki ponurego zwodu

Życie w miastach dawnej Polski nie było tak wygodne jak współcześnie, a dla utrzymania porządku społecznego stosowano metody, które dziś wzbudziłyby co najmniej wątpliwość Rzecznika Praw Obywatelskich. Ciężar publicznego wymierzania kar w taki sposób, by odstraszyć od łamania prawa innych potencjalnych przestępców, spoczywał na barkach miejskich katów.

W miastach Rzeczypospolitej kaci wykonywali wiele rozmaitych czynności. Ścinanie głów było tylko jedną z nich, związaną z realizacją wyroków śmierci. Był to „zwykły” sposób uśmiercania skazańców (były nimi także powieszenie i utopienie), stosowany oprócz „kwalifikowanych”, bardziej okrutnych metod (np. ćwiartowania, zakopania żywcem, przebicia palem, włóczenia końmi), których aplikowanie również należało do obowiązków katów.

Dzień pracy kata. Narzędzia i sposoby zadawania mąk

Narzędziem przeznaczonym do wykonywania kar śmierci przez ścięcie był miecz katowski. Kaci pracujący w większych miastach posiadali więcej niż jeden miecz, np. kat w Poznaniu w 1567 r. miał ich aż 12. Do uśmiercania skazańców przez ścięcie stosowano także topór katowski. Odcięte głowy skazańców przybijano na palach lub szubienicach specjalnymi gwoździami egzekucyjnymi.

Egzekucje często wiązały się z torturowaniem skazańców. Tzw. koła egzekucyjne służyły do miażdżenia ciał przestępców. W większości nie różniły się od zwykłych, drewnianych kół do wozów. Do topienia skazanych, głównie osób wielokrotnie dopuszczających się kradzieży, zabójczyń własnych dzieci, cudzołożnic i wracających do miasta po wypędzeniu, używano skórzanych lub lnianych worków. Worki zaś mocowano na linie, którą trzymał kat stojąc na moście, na brzegu rzeki lub w łodzi.

Kaci zajmowali się nie tylko zabijaniem, ale też torturowaniem więźniów. Mieli do tego wiele narzędzi, np. krzesła nabijane gwoździami. Na zdjęciu wystawa średniowiecznych narzędzi tortur we Wrocławiu. Patryk Ciechanowski-Mirek

Każda czynność katowska wymagała użycia odpowiedniego narzędzia. Aby okaleczyć skazanych przez obcięcie różnych części ciała – rąk, stóp, palców (np. krzywoprzysięzcom) używano siekier i toporków, a do obcięcia uszu, nosa i przebijania dłoni, stosowano noże. Noże albo haki służyły także do darcia pasów ze skóry przestępców. Ich ciało szarpano zaś przy użyciu rozżarzonych, żelaznych kleszczy i szczypiec.