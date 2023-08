Trzaskowski apeluje o "pilnowanie wyborów". Gontarz odpowiada Wojciech Szymaniak

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wraz z posłem KO Sławomirem Nitrasem zapraszają Polaków, do zaangażowania się w akcję "Przypilnuj wyborów". Ich apel skierowany jest do obywateli, aby aktywnie wzięli udział w procesie wyborczym, gwarantując tym samym, że każdy głos zostanie odpowiednio policzony, a żaden nie zostanie pominięty. Wspólnie dążą do zapewnienia przejrzystości i uczciwości wyborów, co przyczyni się do wzmocnienia zaufania do demokratycznego procesu wyborczego. Poseł Rober Gontarz z PiS odpowiada.