Tragiczna śmierć żeglarza na Śniardwach. Jacht zahaczył masztem o linię energetyczną

Do tragicznego wypadku doszło ok. godz. 12 na jeziorze Śniardwy. W okolicach portu w Niedźwiedzim Rogu jacht, na pokładzie którego była trzyosobowa rodzina, zahaczył masztem o linię energetyczną.

67-letni sternik został porażony prądem i wpadł do wody. Reanimacja służb ratunkowych nie dała efektu; mężczyzna zmarł. Żona sternika wskutek porażenia ma poparzenia rąk i nóg, trafiła do szpitala. Z dziadkami płynął 16-letni wnuczek, ale nic poważnego mu się nie stało; został zabrany do szpitala na badania.

Na pomoc żeglarzom, skacząc do wody, ruszył 45-letni mężczyzna, świadek wydarzenia i też został porażony prądem, kiedy najprawdopodobniej dotknął elementu żaglówki. Został przewieziony do szpitala.

W akcji uczestniczyli: ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz ratownicy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policja i prokurator ustalają okoliczności wypadku.