To może być jedyna taka atrakcja na świecie. „Kleks. Świat Filmu” zatrze granice między fantazją a rzeczywistością?

„Kleks. Świat Filmu” – taką nazwę nosi projekt nowej atrakcji, która ma powstać w Katowicach dzięki środkom z Funduszy Europejskich dla Śląskiego w latach 2021-2027.

To właśnie w tym miejscu, jak zapowiada pomysłodawca Grzegorz Pietraszewski, rzeczywistość miałby przeplatać się ze światem fantazji za sprawą zastosowania nowoczesnych rozwiązań audiowizualnych. Czego jeszcze mogą spodziewać się przyszli odwiedzający?

– „Kleks. Świat Filmu” to także, albo przede wszystkim, interaktywne spektakle z udziałem prawdziwych aktorów, przybliżające gościom parku tajemnice pracy na planie filmowym. To unikatowe na skalę światową atrakcje, wykorzystujące pełną integrację oraz synergię rozwiązań z zakresu obrazu, dźwięku i oświetlenia czy niezwykle realistyczna scenografia w połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami oraz narracją aktorską na żywo. To wszystko umożliwia zwiedzającemu przeniesienie się zarówno na plan filmowy, jak i do świata, który dotąd można było zobaczyć wyłącznie na ekranie kinowym – zdradza Pietraszewski.