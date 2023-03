To już dziś Dzień Doceniania Pracownika. 3 marca szefowie powinni być dla nas mili. Kim jest dobry pracownik dla szefa? Zobaczcie MEMY

Dzień Doceniania Pracownika - kiedy w 2023 roku?

Dzień Doceniania Pracownika (angielski: Employee Appreciation Day) to święto, które co roku obchodzone jest corocznie w pierwszy piątek marca. I jest to dzień, w którym pracodawcy i organizacje mają okazję docenić pracowników za ich ciężką pracę i wkład w rozwój firmy.

Czy Dzień Doceniania Pracownika to martwe święto? To zależy od nas samych - szefów, przełożonych i samych pracowników. Może stać się na przykład świetną okazją, by docenić pracę swojej ekipy. By podkreślić zaangażowanie, pomysłowość, czy wszechstronność i pracę innych.

W jaki sposób? Może to być integracja, wspólny posiłek, wyjazd... Czasem drobne gesty potrafią zdziałać cuda! I właśnie marcowe święto pracownika to świetna okazja, by się o taki gest pokusić.