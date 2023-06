To jest szkoła? Nie wygląda! Szkoły inne niż wszystkie: pufy, brak dzwonków, przyjazne wnętrza. Coraz więcej placówek wprowadza zmiany Barbara Wesoła

Sale wyciszeń, wygodne meble, nowoczesny wystrój i detale wspierające kreatywność oraz przyswajanie wiedzy to kierunek, w którym idzie dziś coraz więcej szkół. Pomocne mogą być już drobne zmiany, jak podział przestrzeni w klasie. Unsplash Zobacz galerię (10 zdjęć)

Coraz więcej szkół na świecie przedefiniowuje tradycyjne schematy prowadzenia lekcji, ale też zmienia podejście do urządzania klas i innych szkolnych przestrzeni. Szkoły te dążą do stworzenia nowoczesnych miejsc, które wspierają kreatywność, współpracę i aktywne uczenie się. Dlatego odrzucają klasyczny układ ławek, czy też twarde krzesła na rzecz np. piłek i okrągłych stołów. Niektóre szkoły w Polsce totalnie zmieniają podejście do wyglądu szkoły, inne zmieniają przestrzeń małymi krokami. Tak to można się uczyć!