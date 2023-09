Temperatura Bałtyku na weekend. Gdzie woda jest najcieplejsza? Które kąpieliska nadal są otwarte? Sprawdziliśmy!

Średnia temperatura Bałtyku. Ile stopni ma morska woda latem?

Chociaż jest już po sezonie kąpielowym, nadal w kilku miejscach działają jeszcze strzeżone kąpieliska. Sprawdziliśmy, w których miejscowościach woda w Bałtyku jest najcieplejsza dziś i w weekend 9-10 września 2023. To najlepsze miejsca na wypoczynek nad morzem w końcu lata. Przemyslaw Swiderski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Średnia roczna temperatura wody w Bałtyku to ok. 11 stopni Celsjusza. Latem wody przybrzeżne są cieplejsze – przeciętna temperatura wynosi wtedy ok. 18 stopni. Niestety, kiedy tylko mijają największe upały w lipcu i sierpniu, woda w Bałtyku zaczyna się dość szybko schładzać.

Czy woda w Bałtyku nadal jest ciepła w drugi weekend września? Które kąpieliska jeszcze są otwarte? Przekonajcie się!