Tegoroczna "Kortowiada" naszpikowana gwiazdami

"Przyszłość nadchodzi!" - to hasło tegorocznej Kortowiady, która odbędzie się pod koniec maja. Organizatorzy już teraz ujawnili dziesięciu artystów, którzy zaszczycą swoją obecnością scenę główną.

Nocny Kochanek artystycznie łączy klasyczny heavy metal z humorystycznymi tekstami

- przypomina rzeczniczka Kortowiady, Natalia Nowak. - Korzystając z dystansu do rzeczywistości i gier językowych, zespół maluje barwny obraz polskiej subkultury metalowej. Powstał w 2012 roku, jako krótkotrwały eksperyment i alter ego zespołu Night Mistress, mający stanowić oddech od poważnej muzyki. Nowy projekt nie tylko rozbawił, lecz także przyciągnął uwagę publiczności, co skłoniło członków zespołu do kontynuowania działalności w tej formie na stałe.