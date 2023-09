Teatr lalkowy pokazany od zaplecza –warsztaty (wideo) OPRAC.: Wojciech Gawor

Olsztyński Teatr Lalek stara się przybliżyć widowni tajniki sztuki lalkarskiej. Na warsztatach zaprezentowano instrumenty muzyczne oraz dziwne przedmioty, dzięki którym uczestnicy poznają sposoby ilustrowania dźwiękami, które pobudzają wyobraźnię widzów przedstawień teatralnych. Grzmot, deszcz, kroki, przeciąganie się, strzały i nie tylko. Nie mogło obyć się bez integracyjnej zabawy z widownią, kiedy to wspólnie z nią aktorzy wymyślili improwizowaną historię. Uczestnicy dowiedzieli się jak wyglądają lalki, jak się nimi gra, o co chodzi w tym graniu lalką? Co to jest pacynka, co to jest jamajka, co to jest kukła? Oglądanie teatru od zaplecza, okazuje się ciekawsze niż ze sceny. Opowiada Jarek Cupriak - aktor Olsztyńskiego Teatru Lalek.