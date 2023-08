Spektakl plenerowy "Echa" w Lidzbarku Warmińskim (wideo)

Relacja wideo ze ulicznego występu Teatru Migro w Lidzbarku Warmińskim, opowiada Pani Monika Kozłowska, reżyser.

Zdjęcia, które będą ożywać na oczach widzów, przeniosą nas do świata wielu kultur, narodowości i wyznań, do świata Kresów Wschodnich sprzed wojny i do czasów powojennych. Opowiemy o migracji, przesiedleniach, o tym, co do niedawna wydawało się przeszłością. Przeszłością, która niestety wróciła do nas z całą swoją siłą.

Ruch sceniczny, autorstwa Natalii Iwaniec, przeprowadzi nas przez tę podróż za pomocą techniki Gaga, unikatowego języka ruchowego opracowanego przez Ohada Naharina.

Spektakl jest nie tylko opowieścią o przeszłości, ale również zaproszeniem do przyjrzenia się własnym korzeniom oraz roli, którą pełnią w naszym codziennym życiu i we współczesnym świecie.

Teatr Migro został założony w 2019 roku w Krakowie z inicjatywy Moniki Kozłowskiej i Justyny Wójcik. Migro to teatr uliczny, który jako temat i źródło inspiracji wybrał sobie podróż. Podróż rozumianą jako los wygnańca, migranta, podróż przez życie, podróż bez słów.

Czas trwania: 50 minut

Reżyseria, scenariusz, wybór muzyki: Monika Kozłowska

Choreografia: Natalia Iwaniec

Scenografia i kostiumy: Joanna Jaśko-Sroka

Wykonawcy: Magdalena Pamuła/Julia Szewczyk, Justyna Wójcik/Anastazja Kowalska,

Justyna Orzechowska, Kacper Lech/Piotr Majewski/Jan Niemczyk, Michał Orzyłowski, Adam

Plewiński

Premiera: 13 listopada 2021

Źródło: LIDZBARSKI DOM KULTURY

FOTO/VIDEO: Polska Press