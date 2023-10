Tatrzański Park Narodowy wydał nowy komunikat o warunkach w górach. Sprawdźcie, na co trzeba uważać

Nowy komunikat TPN: dobre warunki do wycieczek, ale na pewne rzeczy trzeba uważać

Co się dzieje w TPN? Skalne obrywy, zamknięte szlaki, nieczynne schronisko

Uszkodzone mostki na szlakach

Turyści muszą szczególnie uważać na szlakach między Halą Ornak a Przełęczą Iwaniacką. Tamtejsze mostki mają uszkodzone poręcze.

Droga pod Reglami w remoncie

Droga pod Reglami to piękna i łatwa trasa spacerowa na obrzeżach TPN. Nie jest zamknięta, ale z powodu remontów turyści muszą spodziewać się utrudnień na dwóch odcinkach:

Między Kirami a Małą Łąką

Na żółtym szlaku od Suchej Przełęczy do dolnej stacji kolejki krzesełkowej w Dolinie Gąsienicowej

Schronisko na Hali Kondratowej jest nieczynne

Od 23 września 2023 schronisko na Hali Kondratowej nie przyjmuje turystów z powodu remontu.

Do Kuźnic tylko piechotą

Jeśli chcecie wspiąć się na Giewont lub wjechać na Kasprowy Wierch, najlepiej udać się do Kuźnic. Nie jest to jednak takie proste. Trwa przebudowa drogi dojazdowej do Kuźnic. Turyści mogą dojechać taksówkami lub środkami komunikacji miejskiej tylko do skrzyżowania al. Przewodników Tatrzańskich z ul. Karłowicza. Potem do samych Kuźnic trzeba przejść pieszo ok. 1 km.