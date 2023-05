Tanie wakacje w Lizbonie, czyli jak nie marnować pieniędzy, zwiedzając stolicę Portugalii? 7 wskazówek, które uratują Wasze portfele

Większość turystów zwiedzających Lizbonę nie wie, że jazda słynnym żółtym tramwajem może być tańsza niż wynika z cennika u konduktora, a na wieżę Santa Justa można wejść za darmo i bez kolejki. Jak to zrobić? Poznajcie 7 sprytnych trików na oszczędzanie pieniędzy na wakacjach w Lizbonie.

Jak zwiedzać Lizbonę tanio? Przestańcie marnować pieniądze

Coraz więcej turystów z Polski wybiera się na wakacje, urlopy czy nawet krótkie weekendowe city breaki do Lizbony, słonecznej stolicy Portugalii. W mieście nie brak atrakcji, od zabytków UNESCO, przez słynne żółte tramwaje, po pyszne jedzenie. Niestety, jak to bywa z europejskimi stolicami, wypoczynek w Lizbonie do najtańszych nie należy. Część winy za duże wydatki ponoszą sami turyści, marnując pieniądze niepotrzebnie. Jak wystrzec się marnotrawstwa i oszczędzić w czasie weekendu w Lizbonie, bez rezygnowania z atrakcji i zabawy? Zebraliśmy dla Was 7 porad na tanie zwiedzanie stolicy Portugalii.

7 porad na oszczędzanie pieniędzy na wakacjach w Lizbonie. Zwiedzanie nie musi być drogie

Można łatwo obniżyć koszty wycieczki do Lizbony. Wystarczy zastosować kilka prostych sposobów na oszczędzanie pieniędzy i nie wydawać niepotrzebnie ciężko zarobionych złotówek, i to jeszcze przeliczonych na euro.

Poznajcie sprytne triki na oszczędzanie pieniędzy w czasie wakacji, urlopu, czy weekendu w Lizbonie. Sposób 1: Przejażdżka zabytkowym tramwajem może kosztować mniej Elevador da Bica, objeżdżający dzielnicę Bairro Alto, to słynny lizboński żółty tramwaj. Niemal każdy turysta chce się nim przejechać. Napotyka jednak na dwa problemy: ogromne kolejki do popularnej linii 28E i ceny biletów u konduktora, sięgające niemal 4 euro. Większość turystów nie wie, że zabytkowym tramwajem można pojechać także na zwykłym bilecie, który zakupiony na stacji metra kosztuje tylko 1,35 euro. W dodatku nie trzeba stać w długich kolejkach do tramwaju linii 28E. Ta samą trasą jeździ o wiele mniej popularna linia 12, a nieco inną niemal pusta linia 24. Wybierając jeden z tych tramwajów zamiast 28E, przejedziecie się taniej i będziecie wygodnie siedzieć, zamiast tłoczyć się z innymi turystami.

Zobaczcie filmik, na którym popularna tiktokerka Ada Kosowska opowiada o taniej jeździe żółtym tramwajem w Lizbonie:

Pozostając przy tramwajach – i innych środkach komunikacji miejskiej – w Lizbonie, tak jak w innych miastach, bardzo opłaca się korzystać z publicznego transportu. Na przykład transport na lotnisko autobusem jest ok. 5 razy tańszy niż taksówka. Jeśli zależy Wam na budżecie, zwiedzajcie Lizbonę, korzystając z tramwajów, lub pieszo.

Sposób 3: Winda Santa Justa za darmo i bez stania w kolejce? To możliwe Winda Santa Justa to stosunkowo nowa atrakcja Lizbony (relatywnie – ma ok. 100 lat). Cud techniki w stylu neogotyckim pozwala przenieść się pionowo w górę z dzielnicy Baixa do Bairro Alto (pełnego atrakcji Starego Miasta). Turyści muszą jednak stać w kolejce do windy, często niemal godzinę, a potem płacić za bilet 5,15 euro. Cena pokrywa wjazd i wstęp na punkt widokowy na szczycie windy. Na wieżę Santa Justa można dostać się bez płacenia i stania w kolejce. Pixabay.com Tymczasem można wejść na górę bez płacenia i czekania – tak robią sami lizbończycy. Wystarczy znaleźć klatkę schodową, która wiedzie na szczyt tarasu przylegającego do szczytu windy. Rozciąga się stamtąd równie piękny widok i architektura jest równie ciekawa, a jeśli i tak chcecie wejść na punkt widokowy Santa Justa, zapłacicie tylko 1,15 euro za wstęp bez wjazdu windą na górę.

Jak wejść za darmo na Santa Justa? Musicie:

Przejść za windę do Rua de Carmo

Skręcić w prawo do Rua Garrett

Potem znowu w prawo w ulicę Calcada do Sacramento. Szukajcie znaku Largo do Carmo.

Podejść do klasztoru Karmelitów i skręcić przed nim w ulicę Travessa Dom Pedro de Menezes. Na końcu ulicy znajdują się schody na taras, z którego można przejść do samej windy Santa Justa. Z tarasu można przejść mostkiem do windy Santa Justa. Zobaczcie poradnik na YouTube:

Travessa Dom Pedro de Menezes na mapie: Sposób 4: Jak nie wydawać majątku w restauracjach? Jedzenie w Portugalii jest pyszne, ale stołowanie się w restauracjach może nadwerężyć nasz budżet, nie mówiąc już o tym, że wystawne obiady zabierają dużo czasu, który lepiej poświęcić na zwiedzanie.

Zamiast zamawiać drogi i obfity lunch, lepiej skorzystać z tzw. menu fixo lub menu do dia, oferowanego przez restauracje w stałej cenie, także na wynos.

Jeśli już jecie w restauracji na miejscu, pamiętajcie, że chleb i oliwki, podawane niemal do każdego dania, są doliczane do rachunku. Możecie po prostu podziękować za te dodatki, jeśli nie macie na nie ochoty.

Pamiętajcie też, że portugalskie restauracje zamykają się na czas sjesty między 15:00 a 19:00. Wtedy możecie jeść tylko w fastfoodach… lub udać się do hali targowej Time-Out. Tam dobre restauracje nie zamykają się na czas sjesty i można dobrze zjeść także w środku dnia. Na targowisku Time-Out zjecie nawet w porze sjesty, a i ceny w tutejszych restauracjach są lepsze niż na mieście. laredawg, Flickr.com, C0 Hala Time-Out na mapie: Sposób 5: Darmowe atrakcje Lizbony – warto z nich korzystać

Lizbona oferuje turystom bardzo wiele atrakcji, które nic nie kosztują. Można np. zwiedzać miasto, spacerując po jego pięknych bulwarach i podziwiając zabytkową, kolorową architekturę. Świetnym miejscem do spacerowania jest piękny Ogród fundacji Gulbenkian – śródmiejski Eden o powierzchni 16 hektarów, pełen kwiatów i modernistycznej sztuki.

Wiele muzeów wpuszcza gości za darmo w określone dni tygodnie – możecie podpytać np. w hotelu, gdzie w waszej okolicy znajduje się darmowe muzeum. Wiele placówek kulturalnych nie wymaga biletów w pierwszą niedzielę miesiąca.

Feira da Ladra to słynny lizboński pchli targ. Możecie tu nacieszyć oczy widokiem wszelkiej maści towarów, ale też zrobić zakupy w atrakcyjnych cenach. Tanie są tu np. jedzenie na drogę i pamiątki. Ogród fundacji Gulbenkian to zielona oaza w Lizbonie, w sam raz na spacery. Zdjęcie na licencji CC BY 2.0. Alejandro, Flickr.com, CC BY 2.0 Sposób 6: Niesamowite punkty widokowe w Lizbonie – tam zrobicie wymarzone zdjęcia

Punkty widokowe (port. miradouros) to także darmowe atrakcje, które cieszą się wielkim zainteresowaniem miłośników pięknych panoram i ślicznych zdjęć. Do najpopularniejszych punktów widokowych w Lizbonie należą: Miradouro de Santa Luzia w dzielnicy Alfama z widokiem na rzekę Tag

Miradouro da Graca

Miradouro de Santa Catarina Punkt widokowy miradouro de Santa Catarina nie bez przyczyny cieszy się wielkim zainteresowaniem turystów i stałych mieszkańców Lizbony.



Zdjęcie na licencji CC BY-SA 2.0. Vitor Oliveira, Flickr.com, CC BY-SA 2.0 Sposób 7: Lisboa Card, czyli niezbędnik każdego turysty

Lisboa Card to wejściówka do najważniejszych atrakcji Lizbony. Wystarczy ją kupić, by nie płacić już potem za wstęp do aż 35 słynnych miejsc, w tym, np. Wieży Belem i klasztoru Hieronimitów, figurujących na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Lisboa Card gwarantuje także darmowe korzystanie z komunikacji miejskiej, zniżki do wielu kolejnych atrakcji i – co ważne – wchodzenie wszędzie bez kolejek.

Ile kosztuje Lisboa Card? Ważna przez 48 godzin: 35 euro, ważna przez 72 godziny: 44 euro. Wieża Belem to jedna z atrakcji Lizbony, wpisany na listę UNESCO. Photo by Lukas Bato on Unsplash