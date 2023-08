Tanie linie lotnicze droższe od regularnych? Zaskakująca analiza: na wakacje we wrześniu nie opłaca się latać Ryanairem Emil Hoff

Jeśli planujecie wakacje we wrześniu, październiku lub listopadzie, nie wybierajcie pierwszego lepszego lotu z oferty tanich linii, np. Ryanair. Nowa zaskakująca analiza cenowa wskazuje, że w końcu lata i na początku jesieni o wiele bardziej może opłacać się podróż regularnymi liniami lotniczymi. Różnice cen mogą wynosić nawet 600 zł za bilet dla jednej osoby! Sprawdźcie, ile możecie zaoszczędzić na przelotach na wakacje we wrześniu do Grecji, Hiszpanii czy Włoch.