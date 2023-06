Tanie bilety lotnicze – loty za granicę już od 50 zł. Chorwacja, Bułgaria, Norwegia – dokąd jeszcze można polecieć za grosze?

Wakacyjna promocja w Ryanair. Loty na wakacje i city break

Ryanair to jeden z najpopularniejszych przewoźników lotniczych w Europie. Na stronie internetowej irlandzkich linii znów pojawiła się sezonowa promocja, dzięki której szczęśliwcy, którzy zdecydują się na zakup, będą mogli odwiedzić najciekawsze zakątki kontynentu za bezcen. Bilety w dużo niższych cenach można kupić do 7 lipca 2023, natomiast same loty realizowane będą od 22 sierpnia do 31 października 2023 roku. Jeśli więc nie macie jeszcze pomysłu na tegoroczne wakacje lub jesienny city break, być może to dobra okazja, by zacząć przygotowania od... zakupu biletów.