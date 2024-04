Tak oszukują nieuczciwi sprzedawcy. Przeczytaj, by nie wpaść w pułapkę!

Płacimy z góry i nie dostajemy auta

Kupujesz w salonie, którego… nie ma!

Oszuści tworzą fałszywe strony internetowe salonów aut używanych, na których prezentują bardzo atrakcyjne oferty. Często strony te wyglądają bardzo podobnie do stron znanych sieci dilerskich, mogą mieć również niemal identyczne adresy internetowe. Tu również oferty są bardzo okazyjne, a samochody sprzedają się w ekspresowym tempie i jedynym sposobem na to by upolować okazję jest zapłata z góry lub przynajmniej wpłacenie większej części wartości pojazdu. Po przelaniu pieniędzy kontakt się urywa, a strona internetowa znika.

Ukrywanie faktu importu samochodu

Czasami sprzedawcy nie chcą ujawnić faktu, że samochód był sprowadzony. Nawet jeśli auto przyjechało do Polski 5 lub 8 lat temu, będzie to cenna informacja dla kupującego, który właśnie od tego może uzależnić swoją decyzję o zakupie. Zatajenie informacji o pochodzeniu auta na etapie ogłoszenia czy wstępnej rozmowy przez telefon może także utrudnić sprawdzenie jego przebiegu.

Facebook Marketplace

Towar wystawiony na forach społecznościowych w grupach zakupowych nie zawsze jest zgodny z opisem albo… w ogóle nie istnieje. Dotyczy to zarówno samochodów, jak też części zamiennych lub tuningowych. Niestety, takie grupy zakupowe, np. Facebook Marketplace mają niewielką kontrolę jakości, nie ma tam weryfikacji sprzedających, nie istnieje także obsługa klienta. Z tego powodu bardzo często dochodzi tu do różnego rodzaju oszustw – włączenie z pobieraniem pieniędzy za towar, którego nie ma.

Cofanie licznika

Ukrywanie uszkodzeń

Statystycznie każdy samochód co kilka lat ulega jakiejś stłuczce lub wypadkowi. Ale jeśli po odbudowie trafia do sprzedaży, nie każdy sprzedawca chce o tym fakcie poinformować kupującego. Im droższy samochód, tym bardziej zaawansowane sposoby maskowania śladów napraw powypadkowych. Istnieje wiele sposobów na to, aby poznać prawdę przed zakupem. Są to m.in. kontrola w warsztacie blacharsko-lakierniczym, badanie grubości lakieru, a także zakup raportu o historii pojazdu.