Szykują się zmiany w zatrudnianiu logopedów. Będą dotyczyć też specjalistów, którzy pracują w szkołach? Wiceminister zdrowia wyjaśnia

Wiceszef MZ odniósł się też do kwestii logopedów w szkołach i tego, czy i jak będą mogli funkcjonować po wejściu w życie nowych przepisów.

– Nauczyciel logopeda, który spełni warunki wynikające z projektu ustawy, będzie mógł uzyskać wpis do rejestru jako logopeda wykonujący zawód medyczny. W przypadku jednak, gdy pracować będzie wyłącznie w systemie oświaty, nie będzie zobligowany do uzyskania takiego wpisu, a tym samym ustawa go nie dotyczy. Sytuacji gabinetów w szkołach nie regulujemy tą ustawą – wskazał Piotr Bromber.