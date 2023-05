Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka nad morzem? Sprawdź te atrakcje w Kołobrzegu

Dzień dziecka nad morzem

Ciekawą propozycją na Dzień Dziecka w Kołobrzegu jest Ukryta Kraina, interaktywna wystawa, na której ożywają magiczne postacie dzięki specjalnej różdżce. Spotkanie z Panem Wiewiórem, gigantycznym krokodylem Zębusiem, wróżkami, skrzatami i krasnalami to niezapomniane przeżycie. Miłośnicy zwierząt będą zachwyceni Miastem Myszy, które znajduje się w podziemiach Rezydencji Kapitańskiej. Ponad 500 myszek różnych gatunków tworzy tam unikalną ekspozycję, która zapewni wiele emocji i ciekawostek.

Pierwszym miejscem, które nie może zabraknąć na liście, jest oczywiście plaża. Dzieci uwielbiają spędzać czas na piaszczystym brzegu, budować zamki z piasku i kąpać się w morzu. To idealne miejsce na wspaniałe rodzinne wspomnienia. Kolejną atrakcją jest molo. Spacerując po pomoście, można podziwiać piękne widoki na morze.

Kołobrzeg, położony nad Morzem Bałtyckim, to doskonałe miejsce do spędzenia Dnia Dziecka. Oferuje wiele atrakcji, które zapewnią radość i zabawę całej rodzinie.

Jakie miejsca odwiedzić w Kołobrzegu z dzieckiem?

W Muzeum 6D – Maszoperia można przenieść się w czasie do roku 1913 i poznać historię rybackich społeczności nadmorskiego kurortu. Kolorowe wnętrza, rybackie artefakty i opowieści z tamtych czasów stworzą niezapomnianą podróż w przeszłość.

Rejs statkiem pirackim to kolejna atrakcja, która przypadnie do gustu dzieciom. Podczas wycieczki po morzu będą mogły poczuć się jak prawdziwi piraci, bawiąc się przygoda na pokładzie statku. Dla bardziej aktywnych dzieci doskonałym miejscem jest Park Linowy, gdzie będą miały okazję pokonywać różnego rodzaju przeszkody i przeżywać dreszczyk emocji na wysokościach.

W galerii zdjęć zebraliśmy ceny za wstęp do wyżej wymienionych atrakcji w Kołobrzegu. Jeśli planujecie spędzić dzień dziecka w Kołobrzegu, koniecznie sprawdźcie, ile będzie to Was kosztować: