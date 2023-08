Szczyrbskie Jezioro — Raj dla szukających ochłody w Tatrach Wysokich

W sercu malowniczych Tatr Wysokich otulone górskimi szczytami tkwi przepiękne Szczyrbskie Jezioro. To drugie co do wielkości jezioro Słowacji, które nie tylko urzeka swym pięknem, ale stanowi także ośrodek turystyki. To magiczne miejsce, które kusi swoim spokojem oraz pięknem tatrzańskiej natury.

Uroki Szczyrbskiego Jeziora

W sercu malowniczych Tatr Wysokich kryje się jedno z najpiękniejszych słowackich jezior – Szczyrbskie Jezioro. To drugie co do wielkości jezioro na stronie słowackiej zachwyca turystów swoją urokliwą scenerią i zapewnia wyjątkową odskocznię od letniego upału. Leżący u stóp tatrzańskich szczytów, jezioro stanowi idealne miejsce na ochłodę oraz chwilę wytchnienia. Ta urokliwa osada otoczona lasami świerkowymi zachęca do wypoczynku i odkrywania tatrzańskich szlaków.



CC BY 2.0 Jaroslav Petráš/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne Szczyrbskie Jezioro to również nazwa położonego na południowym brzegu jeziora miasteczka. To znany kurort i ośrodek sportów zimowych, ale także baza wypadowa na liczne szlaki tatrzańskie. Miasteczko leżące na wysokości 1315–1385 m n.p.m., jest otoczone lasem świerkowym, to miejsce pełne możliwości spędzenia aktywnego i relaksującego urlopu.

Niestety, kąpiel w samym jeziorze jest zabroniona od lat 80. ze względu na ochronę środowiska, a także życie w nim chronionego gatunku ryby — sih marena. Niemniej jednak nie brakuje sposobności do kontaktu z wodą. Pływanie łódką po jeziorze to atrakcja, którą można tu cieszyć się latem.

Tradycja taka ma tu swoje korzenie sięgające ponad 130 lat wstecz, a od 2008 roku, po 25 latach przerwy, ponownie można oddać się tej przyjemności. W sumie dostępnych jest 18 drewnianych łódek, które można wynająć, a także 1 łódka sportowa. Przy molo, skąd wyruszają łodzie, rozpościera się zachwycający widok na tatrzańskie wzgórza.

Turystyczne szlaki i atrakcje

Jezioro to jednak tylko wierzchołek atrakcyjnej góry lodowej. Spacer wokół jeziora to około 45 minut pięknych widoków i relaksującego kontaktu z naturą. Dalej warto udać się w stronę kompleksu skoczni narciarskich, które obecnie są nieczynne, w przeszłości gościły nawet mistrzostwa świata w skokach narciarskich. Jednak jedną z najnowszych atrakcji jest spiralna wieża widokowa Tatras Tower, oferuje imponujące widoki na okolicę. Wstęp na Tatras Tower kosztuje 13,00 euro za bilet normalny i 9,00 euro za bilet ulgowy.

Szczyrbskie Jezioro to również doskonała baza wypadowa na górskie wędrówki. To magiczne miejsce jest nie tylko idealne na chwilę ochłody i relaksu. Dla miłośników górskich wędrówek Szczyrbskie Jezioro to idealne miejsce do wyjścia na szlaki. Możemy stąd wyruszyć na szlaki czerwone, zielone, żółte i niebieskie prowadzące do przepięknych miejsc w Tatrach Wysokich.

Wyruszając na piesze wędrówki, można odkrywać takie atrakcje jak: Popradzkie Jezioro,

schronisko Chata Solisko,

Wodospad Skok,

Krywań

Jak dojechać i gdzie zaparkować?

Z Zakopanego do Szczyrbskiego Jeziora można dostać się przez przejścia graniczne takie jak Jurgów, Piwniczna-Zdrój lub Chyżne. Z Zakopanego do Starego Smokowca kursuje również autobus Flixbus, a dalej lokalny autobus lub „elektriczka” umożliwiają dotarcie do Štrbské Pleso. Jeśli wybierzemy podróż samochodem, można skorzystać z parkingu w centrum miejscowości, gdzie za całodniowy postój zapłacimy 2 euro za pierwszą godzinę oraz 10 euro za czas powyżej 3 godzin. Szczyrbskie Jezioro to prawdziwa perła Tatr Wysokich. Od letniej ochłody po fascynujące widoki i liczne atrakcje, to miejsce, które z pewnością zapadnie w pamięć każdemu, kto postanowi je odwiedzić.